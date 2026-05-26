Sieg gegen Bublik :Struff: "Der Wille hat heute gepasst"
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Jan-Lennard Struff hat bei den French Open den Weltranglistenzehnten Alexander Bublik besiegt. Im Interview erzählt er, wie er das Match gegen den Kasachen erlebt hat.
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