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Sieg gegen Bublik: Struff: "Der Wille hat heute gepasst"

Sieg gegen Bublik:Struff: "Der Wille hat heute gepasst"

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Jan-Lennard Struff

Jan-Lennard Struff hat bei den French Open den Weltranglistenzehnten Alexander Bublik besiegt. Im Interview erzählt er, wie er das Match gegen den Kasachen erlebt hat.

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Quelle: Reuters

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