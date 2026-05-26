Relegation: Fürth bezwingt Essen und bleibt in der 2. Bundesliga

Greuther Fürth bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga. Gegen Rot-Weiss Essen machten die Kleeblätter das 0:1 aus dem Hinspiel wett und retteten sich vor dem Absturz in Liga drei.

Schütze des 2:0: Branimir Hrgota Quelle: imago

Die Spielvereinigung Greuther Fürth hat den Abstieg in die Dritte Liga im letzten Spiel der Saison abwenden können. Das Team von Trainer Heiko Vogel besiegte Rot-Weiss Essen mit 2:0 (1:0). Das Hinspiel hatte RWE mit 1:0 für sich entschieden.

Die Tore für die Kleeblätter erzielten Noel Futkeu in der 29. und Branimir Hrgota in der 47. Minute.

Es ist ärgerlich. Wir hatten viele Möglichkeiten, in die Verlängerung zu kommen. Wir haben unser Herz auf dem Platz gelassen und können stolz sein, auch wenn wir uns im Moment dafür nichts kaufen können. „ RWE-Trainer Uwe Koschinat bei Sat.1

Essen nutzt Hochkaräter nicht

Greuther Fürth hatte vor dem Führungstreffer zweimal großes Glück, dass die Essener hochkarätige Torchancen nicht nutzen konnten. In der Folge hatte RWE die passende Antwort, doch Kaito Mizutas Treffer (36.) wurde aufgrund einer vorherigen Abseitsstellung zu Recht aberkannt.

Torben Müsel lässt Rot-Weiss Essen vom Aufstieg in die 2. Liga träumen. Mit seinem Freistoß zum 1:0 im ersten Relegationsspiel gegen Fürth versetzt er das Stadion an der Hafenstraße in Ekstase. 23.05.2026 | 6:32 min

Daraufhin arbeitete Greuther intensiv am zweiten Tor. Essen hatte große Mühe, dieses bis zum Pausenpfiff zu verhindern.

Essen stemmt sich vergeblich

Nach dem Wechsel bot sich den 16.126 Zuschauerinnen und Zuschauern im Ronhof dasselbe Bild. Fürth machte Druck, Essen stemmte sich gegen die Angriffe der Gastgeber.

Es fällt eine Riesenlast ab. Das ist unbeschreiblich. Ich bin überglücklich und unglaublich stolz. Das war eine tolle Leistung. „ Fürths Routinier Felix Klaus bei Sky

Hrgotas feiner Treffer zum 2:0 wirkte wie ein Befreiungsschlag für RWE. Essen agierte nun wieder etwas offensiver und erzielte den Anschluss. Doch auch dieser Treffer wurde nach VAR-Überprüfung wegen Abseits aberkannt.

In der Schlussphase vergab Hinspielheld Torben Müsel eine hundertprozentige Chance auf das 1:2, das die Verlängerung bedeutet hätte. So aber rettete sich Fürth über die Zeit und hält die Klasse.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.