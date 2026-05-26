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Fußball-WM: Das sind die Rückennummern der DFB-Spieler

Fußball-WM:Das sind die Rückennummern der DFB-Spieler

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Die Vergabe der Nummern ist vor der Fußball-WM von der FIFA reguliert. Viele DFB-Spieler bleiben bei ihren bewährten Rückennummern.

Manuel Neuer trägt bei der WM die Nummer 1.

Die Trikotnummer 1 ist laut FIFA-Regularien für einen Torwart vorgesehen.

Quelle: DeFodi Images

Torhüter Manuel Neuer bekommt zu seinem WM-Comeback standesgemäß die Nummer 1, Stuttgarts Jamie Leweling darf die große 9 auf dem Rücken tragen: Der Deutsche Fußball-Bund hat die Rückennummern der Nationalmannschaft für die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada veröffentlicht.

1 Manuel Neuer
2 Antonio Rüdiger
3 Waldemar Anton
4 Jonathan Tah
5 Aleksandar Pavlovic
6 Joshua Kimmich
7 Kai Havertz
8 Leon Goretzka
9 Jamie Leweling
10 Jamal Musiala
11 Nick Woltemade
12 Oliver Baumann
13 Pascal Groß
14 Maximilian Beier
15 Nico Schlotterbeck
16 Angelo Stiller
17 Florian Wirtz
18 Nathaniel Brown
19 Leroy Sané
20 Nadiem Amiri
21 Alexander Nübel
22 David Raum
23 Felix Nmecha
24 Malick Thiaw
25 Lennart Karl
26 Deniz Undav

Das WM-Trikot bringt abgesehen von Flügelspieler Leweling, der beim VfB die Nummer 18 auf dem Rücken hat, wenige Überraschungen mit sich. Kapitän Joshua Kimmich trägt wie schon bei der Europameisterschaft die Nummer 6, Jamal Musiala bleibt bei der Nummer 10, Stuttgarts Deniz Undav spielt wie im Verein mit der Nummer 26. 

Bundestrainer Julian Nagelsmann (l) und DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle sitzen bei einer Pressekonferenz.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat vergangene Woche den deutschen WM-Kader bekanntgegeben. Neben mehreren Debütanten feiert Torwart Manuel Neuer sein Comeback in der Nationalmannschaft.

21.05.2026 | 1:43 min

Lennart Karl wird mit der Rückennummer 18 auflaufen

Nach Vorgaben der FIFA müssen die 48 qualifizierten Nationalmannschaften ihre Trikotnummern von den Zahlen 1 bis 26 vergeben - passend zur erlaubten Anzahl an nominierten Spielern. Lennart Karl darf demnach nicht etwa die 42 von seinem Bayern-Trikot übernehmen. Der 18-Jährige wird bei der WM die Nummer 25 auf dem Rücken tragen.

Die Trikotnummer 1 ist laut FIFA-Regularien für einen Torwart vorgesehen. Zusätzlich hat jede Mannschaft das Recht, einen Torwart nachzunominieren, für den dann die nächstmögliche Nummer genutzt werden muss - bei 26 nominierten Spielern also die Nummer 27.

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