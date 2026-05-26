WM-Qualifikation: DFB-Frauen ohne Gwinn - Berger mit Fragezeichen

WM-Qualifikation:DFB-Frauen ohne Gwinn und Anyomi - Berger mit Fragezeichen
Für die DFB-Frauen stehen die entscheidenden WM-Qualifikationsspiele an. Bundestrainer Wück muss auf Kapitänin Gwinn verzichten. Hinter Torhüterin Berger steht ein Fragezeichen.
Ohne Kapitänin Giulia Gwinn müssen die deutschen Fußballerinnen die beiden letzten WM-Qualifikationsspiele gegen Norwegen und in Slowenien bestreiten. Wegen ihrer Schulterverletzung fehlt die 26-Jährige vom FC Bayern im 24-köpfigen Aufgebot von Bundestrainer Christian Wück, das am Dienstag bekanntgegeben wurde.
Schulter-OP bei Gwinn
Gwinn hatte sich beim 5:1 der DFB-Frauen gegen Österreich Mitte April die Schulter ausgekugelt. Die Rechtsverteidigerin war zwar wieder bei den letzten Saisonspielen von Meister München dabei, kündigte danach aber an, dass sie operiert werden muss. "Mein letzter Stand ist, dass sie nach Pfingsten operiert wird. Ich gehe davon aus, dass das jetzt in den nächsten Tagen der Fall sein wird", sagte der Bundestrainer. Auch Eintracht-Stürmerin Nicole Anyomi muss wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren. Innenverteidigerin Janina Minge ist gegen Norwegen gesperrt.
Bundestrainer Wück erklärte:
Der Bundestrainer weiter: "Wir haben großes Vertrauen in unseren Kader, in jede einzelne Spielerin. Jede weiß, worum es geht, und wir wissen, dass die Mannschaft bereit ist, das WM-Ticket zu lösen."
DFB-Frauen unter Zugzwang
Die DFB-Frauen gehen trotz des zuletzt enttäuschenden 0:0 in Österreich zwar als Gruppenerster in die Partie gegen Verfolger Norwegen am 5. Juni (20:35 Uhr/ARD) in Köln und können dort ihr Ticket für Brasilien 2027 klarmachen. Die Gruppe führt Deutschland vor dem Spiel aber nur mit einem Punkt vor den Norwegerinnen an.
Zum Abschluss steht am 9. Juni (18 Uhr/ZDF) das Spiel gegen Slowenien in Ljubljana an.
Wück weiter: "Dafür werden wir in den kommenden Spielen alles investieren - mit maximaler Konzentration, Leidenschaft und Teamgeist."
Torhüterin Berger mit Schmerzen
Im Kader für die Qualispiele steht Torhüterin Ann-Katrin Berger. Hinter der Nominierung der 35-Jährigen stand ein Fragezeichen, da sie zuletzt bei einer Partie ihres US-Vereins Gotham FC eine Bauchverletzung erlitten hatte.
"Sie hat noch Schmerzen. Sie geht aber davon aus, dass es in den nächsten Tagen besser wird", sagte Bundestrainer Wück. "Wir gehen also davon aus, dass es funktioniert - haben aber auch einen Plan B, falls etwas dazwischen kommt."
Als Ersatztorhüterinnen sind Stina Johannes (VfL Wolfsburg) und Ena Mahmutovic (Bayern München) nominiert. Wer von beiden als erste Vertreterin für Berger infrage käme, ließ Wück offen.
Freigang nur auf Abruf
Wieder im DFB-Aufgebot steht Gwinns Klubkollegin Klara Bühl. Die Linksaußen hatte zuletzt wegen einer Wadenblessur gefehlt. Zurück sind nach längerer Zwangspause auch Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg), Kathy Hendrich (Chicago Red Stars) und Marie Müller (Portland Thorns FC).
Die Frankfurter Offensivspielerin Laura Freigang, seit vielen Jahren fester Bestandteil des Kaders, ist dieses Mal nur auf Abruf dabei.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Fußball-WM 2026
Zwölf Gruppen mit je vier Teams:Der Spielplan
Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien der WM 2026
- FAQ
Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtige zur Fußball-WMvon Ralf Lorenzenmit Video2:13
Sport | Sport Dokus:American Soccer Dreamvon Tim Gorbauch und Markus HarmVideo43:47