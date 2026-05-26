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Sport

WM-Qualifikation: DFB-Frauen ohne Gwinn - Berger mit Fragezeichen

WM-Qualifikation:DFB-Frauen ohne Gwinn und Anyomi - Berger mit Fragezeichen

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Für die DFB-Frauen stehen die entscheidenden WM-Qualifikationsspiele an. Bundestrainer Wück muss auf Kapitänin Gwinn verzichten. Hinter Torhüterin Berger steht ein Fragezeichen.

Schweiz, Basel: Fußball, Frauen: EM, Frankreich - Deutschland, Finalrunde, Viertelfinale. Deutschlands Torhüterin Ann-Katrin Berger (l) und Deutschlands Giulia Gwinn jubeln über den Sieg.

WM-Quali-Showdown: Torhüterin Ann-Katrin Berger (.) ist wohl dabei, Kapitän Giulia Gwinn muss verletzt passen.

Quelle: dpa

Ohne Kapitänin Giulia Gwinn müssen die deutschen Fußballerinnen die beiden letzten WM-Qualifikationsspiele gegen Norwegen und in Slowenien bestreiten. Wegen ihrer Schulterverletzung fehlt die 26-Jährige vom FC Bayern im 24-köpfigen Aufgebot von Bundestrainer Christian Wück, das am Dienstag bekanntgegeben wurde.

Schulter-OP bei Gwinn

Gwinn hatte sich beim 5:1 der DFB-Frauen gegen Österreich Mitte April die Schulter ausgekugelt. Die Rechtsverteidigerin war zwar wieder bei den letzten Saisonspielen von Meister München dabei, kündigte danach aber an, dass sie operiert werden muss. "Mein letzter Stand ist, dass sie nach Pfingsten operiert wird. Ich gehe davon aus, dass das jetzt in den nächsten Tagen der Fall sein wird", sagte der Bundestrainer. Auch Eintracht-Stürmerin Nicole Anyomi muss wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren. Innenverteidigerin Janina Minge ist gegen Norwegen gesperrt.

Bundestrainer Wück erklärte:

Die Ausfälle treffen uns natürlich. Gleichzeitig wissen wir, dass andere Verantwortung übernehmen werden.

Bundestrainer Christian Wück

Der Bundestrainer weiter: "Wir haben großes Vertrauen in unseren Kader, in jede einzelne Spielerin. Jede weiß, worum es geht, und wir wissen, dass die Mannschaft bereit ist, das WM-Ticket zu lösen."

Die deutsche Nationalspielerin Vivien Endemann jubelt nach ihrem Treffer zum 2:0 in der WM-Qualifikation gegen Österreich zusammen mit ihrer Teamkollegin Elisa Senß

Die deutschen Fußballerinnen stürmen weiter erfolgreich durch die WM-Qualifikation. Gegen Österreich siegte das Team von Bundestrainer Christian Wück mit 5:1 (1:0).

14.04.2026 | 8:45 min


DFB-Frauen unter Zugzwang

Die DFB-Frauen gehen trotz des zuletzt enttäuschenden 0:0 in Österreich zwar als Gruppenerster in die Partie gegen Verfolger Norwegen am 5. Juni (20:35 Uhr/ARD) in Köln und können dort ihr Ticket für Brasilien 2027 klarmachen. Die Gruppe führt Deutschland vor dem Spiel aber nur mit einem Punkt vor den Norwegerinnen an.

Zum Abschluss steht am 9. Juni (18 Uhr/ZDF) das Spiel gegen Slowenien in Ljubljana an.

Wir wollen diese Gruppe als Erster abschließen und uns direkt für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien qualifizieren.

Bundestrainer Christian Wück

Wück weiter: "Dafür werden wir in den kommenden Spielen alles investieren - mit maximaler Konzentration, Leidenschaft und Teamgeist."

Naika Reissner (Österreich), Annabel Schasching (Österreich) und Larissa Mühlhaus (Deutschland) kämpfen.

Die deutschen Fußballerinnen lassen in der WM-Qualifikation erstmals Punkte liegen. Die DFB-Frauen kommen in Unterzahl gegen Österreich nicht über ein Unentschieden hinaus.

18.04.2026 | 4:52 min

Torhüterin Berger mit Schmerzen

Im Kader für die Qualispiele steht Torhüterin Ann-Katrin Berger. Hinter der Nominierung der 35-Jährigen stand ein Fragezeichen, da sie zuletzt bei einer Partie ihres US-Vereins Gotham FC eine Bauchverletzung erlitten hatte.

"Sie hat noch Schmerzen. Sie geht aber davon aus, dass es in den nächsten Tagen besser wird", sagte Bundestrainer Wück. "Wir gehen also davon aus, dass es funktioniert - haben aber auch einen Plan B, falls etwas dazwischen kommt."

Als Ersatztorhüterinnen sind Stina Johannes (VfL Wolfsburg) und Ena Mahmutovic (Bayern München) nominiert. Wer von beiden als erste Vertreterin für Berger infrage käme, ließ Wück offen.

Freigang nur auf Abruf

Wieder im DFB-Aufgebot steht Gwinns Klubkollegin Klara Bühl. Die Linksaußen hatte zuletzt wegen einer Wadenblessur gefehlt. Zurück sind nach längerer Zwangspause auch Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg), Kathy Hendrich (Chicago Red Stars) und Marie Müller (Portland Thorns FC).

Die Frankfurter Offensivspielerin Laura Freigang, seit vielen Jahren fester Bestandteil des Kaders, ist dieses Mal nur auf Abruf dabei.

Der Bundestrainer der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft Christian Wück im ZDF-Interview nach dem Spiel gegen Österreich

Die DFB-Frauen gewinnen das WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich deutlich mit 5:1 (1:0). Bundestrainer Christian Wück ist dennoch nicht zufrieden. Die Stimmen zum Spiel.

14.04.2026 | 4:07 min

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Quelle: Reuters

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Quelle: SID, dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFsportstudio in mehreren Sendungen und Beiträgen, unter anderem am 22.05.2026 um 14:33 Uhr. Das WM-Qualispiel gegen Slowenien zeigt das ZDF am 09.06.2026 ab 18 Uhr live.
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