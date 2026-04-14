Die Verletzung von Giulia Gwinn ist ein großer Wehrmutstropfen beim Sieg der DFB-Frauen gegen Österreich. Wie schlimm ist es?

Sorgen um Gwinn: "Hoffen, dass es nicht so schlimm ist"

Die deutsche Nationalspielerin Giulia Gwinn verlässt beim WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich bei ihrer Auswechslung das Feld Quelle: IMAGO / Jan Huebner

Bundestrainer Christian Wück hat nach der Auswechslung von Kapitänin Giulia Gwinn zunächst keine Entwarnung geben können. "Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist", sagte Wück nach dem 5:1 (1:0) der deutschen Fußballerinnen in der WM-Qualifikation gegen Österreich.

Die DFB-Frauen gewinnen das WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich deutlich mit 5:1 (1:0). Bundestrainer Christian Wück ist dennoch nicht zufrieden. Die Stimmen zum Spiel. 14.04.2026 | 4:07 min

Auf die Frage, ob man sich nach Gwinns Sturz auf die Schulter Sorgen machen müsse, antwortete er im ZDF: "Ich weiß es noch nicht."

Gwinn wird durch Wamser ersetzt

Gwinn, die in ihrer Karriere bereits zwei Kreuzbandrisse bewältigen musste, war in der Partie in Nürnberg nach einem harten Einsteigen der Österreicherin Melanie Brunnthaler unglücklich auf die linke Schulter gefallen. Die Münchnerin spielte nach kurzer Behandlung zunächst einige Minuten weiter, wurde dann aber doch durch die Leverkusenerin Carlotta Wamser ersetzt (33.).

Die deutschen Fußballerinnen stürmen weiter erfolgreich durch die WM-Qualifikation. Gegen Österreich siegte das Team von Bundestrainer Christian Wück mit 5:1 (1:0). 14.04.2026 | 8:45 min

"Wir haben sie aus Sicherheitsgründen rausgenommen. Sie wollte weiterspielen, wir haben aber gemerkt, dass sie nicht befreit spielen konnte. Von daher hat es keinen Sinn gemacht", erklärte Wück, der die weiteren Untersuchungen am Mittwoch abwarten wollte: "Wir können noch nicht sagen, wie es mir ihr weitergeht."

DFB-Team Samstag erneut gefordert

Am Samstag (18.00 Uhr/ARD) geht es für das DFB-Team in Ried gleich wieder gegen Österreich. Dazu stehen dem FC Bayern wichtige Wochen bevor: Im Halbfinale der Champions League treffen die Münchnerinnen auf den FC Barcelona (25. April/3. Mai). Im Finale des DFB-Pokals ist der Titelverteidiger gegen den VfL Wolfsburg gefordert (14. Mai).

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID