Die DFB-Frauen haben im dritten Spiel der WM-Qualifikation den dritten Sieg eingefahren. Gegen Österreich war der Erfolg nie gefährdet.

Die deutschen Fußballerinnen stürmen weiter erfolgreich durch die WM-Qualifikation. Gegen Österreich siegte das Team von Bundestrainer Christian Wück mit 5:1 (1:0). 14.04.2026 | 8:45 min

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat auch das dritte WM-Qualifikationsspiel gewonnen. Gegen Österreich gewann die DFB-Elf mit 5:1 (1:0). Die Tore für Deutschland erzielten Nicole Anyomi (17.), Vivien Endemann (52.), Sarah Puntigam (Eigentor, 68.), Jule Brand (76.) und Lea Schüller (83.).

Den Ehrentreffer für Österreich erzielte Chiara D'Angelo (77.). Weiter geht es schon am Samstag, dann trifft Deutschland erneut auf Österreich.

Däbritz verabschiedet

Noch vor dem Spiel wurde es erstmals emotional im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Sara Däbritz wurde nach 111 Länderspielen offiziell aus dem Nationalteam verabschiedet. Die Europameisterin und Olympiasiegerin wird ihre Karriere bei Real Madrid aber fortsetzen.

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Die Elf von Bundestrainer Christian Wück ging als haushoher Favorit in das Duell mit den Nachbarinnen aus Österreich. Die gingen mit einem sehr defensiven 5-4-1 in die Partie - entsprechend liefen auch die ersten Minuten. Deutschland hatte den Ball, machte Druck, Österreich stand tief und ließ zunächst einmal kaum etwas zu.

Anyomi besorgt DFB-Führung

Der erste gute Abschluss für die DFB-Elf dann nach rund 10 Minuten. Sjoeke Nüsken bediente mit einem perfekt getimeten Steilpass die pfeilschnelle Nicole Anyomi, die den Ball aus spitzem Winkel ans rechte Außennetz hämmerte. Keine Minute später war erneut Nüsken auffällig, ihr Distanzschlenzer ging aber knapp links am ÖFB-Tor.

Das DFB-Team legte sich in der Folge die Fünferkette der Österreicherinnen zurecht, versuchte mit Tempovariationen und einer enormen Ballsicherheit Lücken im Defensivverbund zu erzwingen - zum Torerfolg kam man aber nach einem Standard.

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Eine Ecke von Giulia Gwinn landete perfekt auf dem Kopf von Franziska Kett. Der Kopfball wurde zunächst geblockt, Janina Minges Nachschuss stoppte Österreichs Schlussfrau Mariella El Sherif mit dem Fuß auf der Linie. DFB-Stürmerin Anyomi schaltete am schnellsten und grätschte die Kugel über die Linie - die verdiente deutsche Führung.

Brand hat 2:0 auf dem Fuß

Deutschland machte danach weiter Druck, musste jedoch einen kurzen Schock-Moment verkraften. Giulia Gwinn wurde von Melanie Brunnthaler mit Schwung abgeräumt, fiel unglücklich auf die Schulter und blieb zunächst liegen. Nach kurzer Behandlungspause konnte sie zunächst weitermachen (27.), wurde dann aber doch ausgewechselt - wohl eine Vorsichtsmaßnahme (33.).

Die meiste Zeit spielte sich die Partie in der Hälfte der Gästinnen ab, deren Bollwerk aber Wirkung zeigte. Die DFB-Auswahl hatte kaum große Möglichkeiten - und hätte vor der Pause doch noch höher führen müssen. Bei einer Umschaltsituation setzte sich Anyomi super durch und schickte Jule Brand auf die Reise. Die scheiterte freistehend an der starken El Sherif (43.) - 1:0 der Pausenstand.

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Endemann erhöht kurz nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel zunächst unverändertes Bild, Deutschland war drückend überlegen und legte schnell das 2:0 nach. Brand wackelte auf dem rechten Flügel ihre Gegenspielerin Chiara D'Angelo aus und flankte punktgenau auf den zweiten Pfosten, wo Vivien Endemann den Ball ins lange Eck drückte (52.).

Und die Flanken von der rechten Seite blieben weiter gefährlich. Eine Hereingabe der eingewechselten Carlotta Wamser verpasste Linda Dallmann nur knapp (59.).

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Kurz danach klingelte es erneut im Kasten der Gästinnen. Zunächst scheiterten mehrere DFB-Spielerinnen im Strafraum Österreichs an den tapfer verteidigenden ÖFB-Spielerinnen, die zur Ecke klären konnten. Diese köpfte Sarah Puntigam versehentlich ins eigene Tor - 3:0, die Partie war endgültig entschieden.

Österreich mit dem Ehrentreffer

Den Österreicherinnen fehlten so langsam auch die Kräfte, um jedem Antritt der deutschen Spielerinnen hinterherzugehen - und die waren noch nicht fertig. Nach einer schönen Kombination landete der Ball auf der halbrechten Seite bei Jule Brand die trocken ins linke untere Eck zum 4:0 vollendete (76.).

Immerhin gelang der ÖFB-Elf noch der Ehrentreffer. Nach einem langen Pass war D'Angelo vollkommen frei durch und netzte zum 4:1 ein (77.). Den Schlusspunkt dann setzte aber wieder das deutsche Team

Lea Schüller traf aus ähnlicher Position wie Jule Brand vor ihr wuchtig ins Netz und stellte so den 5:1-Endstand her (83.).

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