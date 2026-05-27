French Open: Struff gelingt große Überraschung

Jan-Lennard Struff hat bei den French Open für eine echte Überraschung gesorgt: Der 36 Jahre alte Warsteiner schaltete am Dienstag den Weltranglistenzehnten Alexander Bublik aus Kasachstan mit 7:5, 6:7 (6:8), 6:4, 7:5 aus und jubelte nach einer starken Vorstellung über den Einzug in die zweite Runde.

"Ich bin glücklich. Das war ein toughes Match. Es waren schwierige Bedingungen", sagte Struff bei Eurosport: "Eine überragende Unterstützung hier auf dem Court, es waren so viele Deutsche da. Einfach überragend." Eurosport-Experte Boris Becker jubelte über einen "ganz wichtigen Sieg für unseren Mann. Es war mal wieder an der Zeit, dass er so einen Spieler schlägt."