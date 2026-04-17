Playoff-Sieg gegen München: Adler Mannheim stehen im DEL-Finale

Die Adler Mannheim gewinnen die Halbfinalserie gegen München und stehen erstmals seit ihrem Titelgewinn 2019 wieder im DEL-Finale. Auf wen sie dort treffen, ist noch offen.

Mannheim setzt sich mit 4:1 im fünften Playoff-Halbfinalspiel durch. Quelle: dpa | Uwe Anspach

Die Adler Mannheim haben erstmals seit 2019 wieder die Finalserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erreicht. Die Kurpfälzer setzten sich in der Best-of-seven-Halbfinalserie gegen München mit 4:1 durch. Nach drei Siegen zum Auftakt und einer Niederlage zuletzt in München gewannen die Mannheimer am Freitagabend vor heimischer Kulisse mit 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) und sorgten für die Vorentscheidung.

Im Finale treffen die Adler vom 24. April an auf die Eisbären Berlin oder die Kölner Haie: Titelverteidiger Berlin liegt in der Serie nach dem fünften Spiel mit 3:2 in Führung. Das Team gewann am Freitag 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) gegen die Haie, die nun am Montag unbedingt gewinnen müssen.

Auch das dritte Spiel der Halbfinalserie gegen den EHC München gewinnt Mannheim und steht nach dem 4:1 kurz vor dem Finaleinzug. Im nächsten Spiel können die Adler das Finalticket lösen. 13.04.2026 | 1:08 min

Mannheims Schlüsselfiguren im Duell am Freitag gegen München waren neben Nationaltorhüter Maximilian Franzreb die Torschützen Alexander Ehl (4. Minute), Nicolas Mattinen (23.), Matthias Plachta (34.) und Leon Gawanke (41.). Für den EHC traf lediglich Tobias Rieder (8.).

Adler mit Blitzstart, München mit Ausgleich

Ehl sorgte vor 13.600 Zuschauern für einen Blitzstart der Adler, der ihnen allerdings keine Sicherheit verlieh. München arbeitete sich trotz des frühen Rückschlags ins Spiel hinein und kam durch Rieder zum Ausgleich. Anschließend rettete Franzreb für die Mannheimer mehrfach.

Die Gäste machten auch im zweiten Durchgang zunächst das Spiel, gerieten aber wieder in Rückstand - diesmal in Unterzahl. Nun hatten beide Teams Möglichkeiten, doch nur die Adler legten durch Plachta nach. Im Schlussdrittel machte Gawanke nur 42 Sekunden nach Wiederbeginn alles klar, der Widerstand des EHC war gebrochen.

Die Kölner Haie haben nach einem echten Verlängerungs-Krimi gegen die Eisbären Berlin im vierten Halbfinale erneut ausgeglichen. Beide Teams lieferten sich in Köln eine umkämpfte Partie. 16.04.2026 | 0:55 min

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Quelle: dpa, SID