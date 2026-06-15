Deutsche Gruppengegner: Elfenbeinküste jubelt spät gegen Ecuador

Im Duell der deutschen Gruppengegner kommt die Elfenbeinküste zu einem 1:0-Erfolg gegen Ecuador. Joker Amad Diallo erzielt kurz vor Schluss den Siegtreffer.

Die Elfenbeinküste und Ecuador sind die nächsten Gegner des DFB-Teams. Im direkten Duell entscheidet ein später Treffer die Partie. 15.06.2026 | 8:07 min

Dank eines Last-Minute-Treffers von Joker Amad Diallo hat die Elfenbeinküste das Duell der nächsten beiden deutschen Gegner bei der Fußball-WM gewonnen. Die Westafrikaner setzten sich mit 1:0 (0:0) gegen Ecuador durch und eroberten in der Gruppe E damit vorläufig den zweiten Platz hinter der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der eingewechselte Diallo traf dabei in der 90. Minute.

Elfenbeinküste und Ecuador schenken sich nichts

Die sehr intensive Partie in Philadelphia zeigte vor allem eines: In ihren weiteren Vorrundenspielen dürfte den Deutschen - vor allem körperlich - mehr abverlangt werden als beim 7:1 zum Start gegen Curaçao.

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Gegen die Elfenbeinküste spielt das deutsche Team am kommenden Samstag in Toronto, gegen Ecuador zum Abschluss der Gruppenphase am 25. Juni in East Rutherford.

Stadion in Philadelphia fest in der Hand der Ecuador-Fans

Auch weil Anhänger der Elfenbeinküste aufgrund der strengen Visa-Bestimmungen keine Einreiseerlaubnis in die USA erhalten hatten, war das Stadion in Philadelphia fest in ecuadorianischer Hand. Die in gelb gekleideten Anhänger feuerten ihr zuvor seit 19 Spielen ungeschlagenes Team enthusiastisch, am Ende aber erfolglos an.

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Auf dem Rasen begannen beide Mannschaften mutig und kamen früh zu ersten Abschlüssen. Bazoumana Touré (16.) und Elye Wahi (17.) näherten sich für den dreimaligen Afrika-Champion gefährlich an, ehe der gebürtige Hamburger John Yeboah (23.) sowie Alan Minda (30.) für Ecuador mit tollen Schüssen jeweils die Latte trafen.

Amad Diallo gelingt der Lucky Punch

46 Sekunden nach der Pause hatte Ecuador zum dritten Mal Aluminium-Pech, Routinier Enner Valencia traf diesmal den Außenpfosten. Auf der anderen Seite scheiterte der Ex-Frankfurter Wahi (52.) an der Latte. Bis in die Schlussphase hinein war die Partie völlig offen, ehe den Afrikanern schließlich der Lucky Punch gelang.

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Quelle: dpa, SID, ZDF