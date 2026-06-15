Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Die DFB-Elf weckt Erinnerungen an 2014, die Elfenbeinküste jubelt spät und Jürgen Klopp sagt "Sorry". Die Highlights der Fußball-WM im Überblick.

Das ist in der WM-Nacht passiert und das steht heute an

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026 Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

7:1 bei einer WM? Da war doch was. Zwölf Jahre nach der legendären Gala gegen Brasilien sorgt die DFB-Elf wieder mit einem Torfestival für Jubel bei den deutschen Fans. Gegen Curaçao startet das Team von Julian Nagelsmann mit einem furiosen 7:1 in die WM, ist so gut wie weiter und verdient sich als Belohnung einen freien Tag.

Das DFB-Team hat den WM-Neuling aus Curaçao nur kurz von der Sensation träumen lassen, dann drehte Deutschland auf und hat das Weiterkommen in der Gruppe E damit bereits so gut wie sicher. 14.06.2026 | 10:45 min

Im Vorfeld des Kantersiegs hatte Jürgen Klopp als TV-Experte für einiges an Wirbel gesorgt, indem er sich einen Spruch gegen Julian Nagelsmann leistete. Nach der Partie bat er den Bundestrainer in typischer Klopp-Manier um Entschuldigung.

Das und alle Infos aus der WM-Nacht hier in unserem ZDFsportstudio WM-Update:

Das ist in der Nacht passiert

Die Niederlande und Japan liefern sich im riesigen Stadion von Dallas einen unterhaltsamen Schlagabtausch. Zweimal geht das Oranje-Team von Bondscoach Ronald Koeman in Führung. Aber zweimal haben die von einigen Experten als Geheimfavorit gehandelten Japaner eine Antwort parat.

Lange sah die Niederlande wie der Sieger im Spiel gegen Japan aus. Doch kurz vor Schluss traf Koki Ogawa noch zum Ausgleich für die "Blue Samurai". 15.06.2026 | 9:01 min

Aus deutscher Sicht besonders interessant ist das direkte Duell der beiden weiteren DFB-Gegner in Gruppe E. Zumindest in Sachen Intensität und Körperlichkeit wird deutlich, dass auf die Nagelsmann-Elf dabei eine andere Herausforderung wartet als gegen Curaçao. Joker Amad Diallo knackt am Ende die ecuadorianische Abwehr und beschert der Elfenbeinküste einen hart erkämpften 1:0-Erfolg.

Die Elfenbeinküste und Ecuador sind die nächsten Gegner des DFB-Teams. Im direkten Duell entscheidet ein später Treffer die Partie. 15.06.2026 | 8:07 min

Der spektakulärste Treffer der Nacht gelingt den Schweden beim 5:1-Sieg gegen Tunesien. Yasin Ayari jagt den Ball schon in der 7. Minute unwiderstehlich unter die Querlatte - aus Respekt vor seinen tunesischen Wurzeln verzichtet er auf einen ausgelassenen Torjubel. Seine herausragende Schusstechnik stellt Ayari dann auch bei seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit unter Beweis.

In der WM-Gruppe F trafen im mexikanischen Monterrey Schweden und Tunesien aufeinander. Zwischen den Teams entwickelte sich eine torreiche Partie. 15.06.2026 | 8:25 min

Schlagzeilen

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Diese Spiele stehen an

In Atlanta wäre alles andere als ein Sieg Spaniens gegen WM-Neuling Kap Verde eine große Überraschung. Die Stars Lamine Yamal und Nico Williams sind fit für den Auftakt des Europameisters. Das von Pedro Brito trainierte Kap Verde ist mit 500.000 Einwohnern die drittkleinste Nation, die sich je für eine WM qualifiziert hat.

Die Fans in Seattle dürfen sich auf einige langjährige Stars des Weltfußballs freuen, wenn Belgien auf Ägypten trifft. Torwart Thibaut Courtois und Spielmacher Kevin De Bruyne sind aufseiten der Roten Teufel dabei, Stürmer Mohamed Salah bei den Pharaonen. Gemeinsam mit Omar Marmoush soll er Ägypten endlich den ersten Sieg bei einer Fußball-WM bescheren.

Visa-Probleme, Sicherheitsbedenken, politische Spannungen: Der Iran startet unter außergewöhnlichen Umständen in die WM. Zusätzlichen Zündstoff liefert die Sorge vor Protesten der persischen Diaspora. Trotz aller Widrigkeiten will das Land auf dem Platz für Schlagzeilen sorgen.

Hingucker

"Das wird ein knackiges 7:1!" - Dieser deutsche Fan ist einfach ein WM-Orakel!

15.06.2026 | 0:15 min

Spruch des Tages

Am Rande des WM-Eröffnungsspiels witzelte Jürgen Klopp mit Thomas Müller über die Zukunft des Bundestrainers. Prompt hagelte es Kritik von allen Seiten. Nach dem Sieg über Curaçao entschuldigte sich Klopp öffentlich.

Ich werde übermorgen 59 und bin immer noch dämlich. „ Jürgen Klopp

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion