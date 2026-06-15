Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Newsletter zur Fußball-WM:Das ist in der WM-Nacht passiert und das steht heute an
Die DFB-Elf weckt Erinnerungen an 2014, die Elfenbeinküste jubelt spät und Jürgen Klopp sagt "Sorry". Die Highlights der Fußball-WM im Überblick.
Guten Morgen liebe Fußball-Fans,
7:1 bei einer WM? Da war doch was. Zwölf Jahre nach der legendären Gala gegen Brasilien sorgt die DFB-Elf wieder mit einem Torfestival für Jubel bei den deutschen Fans. Gegen Curaçao startet das Team von Julian Nagelsmann mit einem furiosen 7:1 in die WM, ist so gut wie weiter und verdient sich als Belohnung einen freien Tag.
Im Vorfeld des Kantersiegs hatte Jürgen Klopp als TV-Experte für einiges an Wirbel gesorgt, indem er sich einen Spruch gegen Julian Nagelsmann leistete. Nach der Partie bat er den Bundestrainer in typischer Klopp-Manier um Entschuldigung.
Das und alle Infos aus der WM-Nacht hier in unserem ZDFsportstudio WM-Update:
Das ist in der Nacht passiert
Die Niederlande und Japan liefern sich im riesigen Stadion von Dallas einen unterhaltsamen Schlagabtausch. Zweimal geht das Oranje-Team von Bondscoach Ronald Koeman in Führung. Aber zweimal haben die von einigen Experten als Geheimfavorit gehandelten Japaner eine Antwort parat.
Aus deutscher Sicht besonders interessant ist das direkte Duell der beiden weiteren DFB-Gegner in Gruppe E. Zumindest in Sachen Intensität und Körperlichkeit wird deutlich, dass auf die Nagelsmann-Elf dabei eine andere Herausforderung wartet als gegen Curaçao. Joker Amad Diallo knackt am Ende die ecuadorianische Abwehr und beschert der Elfenbeinküste einen hart erkämpften 1:0-Erfolg.
Der spektakulärste Treffer der Nacht gelingt den Schweden beim 5:1-Sieg gegen Tunesien. Yasin Ayari jagt den Ball schon in der 7. Minute unwiderstehlich unter die Querlatte - aus Respekt vor seinen tunesischen Wurzeln verzichtet er auf einen ausgelassenen Torjubel. Seine herausragende Schusstechnik stellt Ayari dann auch bei seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit unter Beweis.
Schlagzeilen
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Diese Spiele stehen an
In Atlanta wäre alles andere als ein Sieg Spaniens gegen WM-Neuling Kap Verde eine große Überraschung. Die Stars Lamine Yamal und Nico Williams sind fit für den Auftakt des Europameisters. Das von Pedro Brito trainierte Kap Verde ist mit 500.000 Einwohnern die drittkleinste Nation, die sich je für eine WM qualifiziert hat.
Die Fans in Seattle dürfen sich auf einige langjährige Stars des Weltfußballs freuen, wenn Belgien auf Ägypten trifft. Torwart Thibaut Courtois und Spielmacher Kevin De Bruyne sind aufseiten der Roten Teufel dabei, Stürmer Mohamed Salah bei den Pharaonen. Gemeinsam mit Omar Marmoush soll er Ägypten endlich den ersten Sieg bei einer Fußball-WM bescheren.
Visa-Probleme, Sicherheitsbedenken, politische Spannungen: Der Iran startet unter außergewöhnlichen Umständen in die WM. Zusätzlichen Zündstoff liefert die Sorge vor Protesten der persischen Diaspora. Trotz aller Widrigkeiten will das Land auf dem Platz für Schlagzeilen sorgen.
- Wer spielt eigentlich wann und gegen wen? Den kompletten WM-Spielplan und alle Ergebnisse findet ihr hier.
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Hingucker
"Das wird ein knackiges 7:1!" - Dieser deutsche Fan ist einfach ein WM-Orakel!
Spruch des Tages
Am Rande des WM-Eröffnungsspiels witzelte Jürgen Klopp mit Thomas Müller über die Zukunft des Bundestrainers. Prompt hagelte es Kritik von allen Seiten. Nach dem Sieg über Curaçao entschuldigte sich Klopp öffentlich.
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