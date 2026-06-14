7:1 zum WM-Auftakt: DFB-Elf startet mit Torfestival gegen Curacao

Deutschland startet mit einem torreichen Sieg in die Fußball-WM. Gegen Debütant Curaçao steckte das DFB-Team einen kurzen Schockmoment weg und zündete den Tor-Button.

14.06.2026 | 4:24 min

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr WM-Auftaktspiel in Houston gegen Curacao gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde gegen den WM-Debütanten ihrer Favoritenrolle gerecht und siegte mit 7:1 (3:1). Damit startet das DFB-Team nach den Auftaktniederlagen bei der WM 2018 und WM 2022 wieder mit einem Erfolgserlebnis in das Weltturnier.

Zweithöchster WM-Sieg eines DFB-Teams

Das 7:1 in Houston war der zweithöchste DFB-Erfolg bei einer WM. Bei der WM 2002 gab es zum Auftakt gegen Saudi-Arabien ein 8:0. Das berühmteste 7:1 ist natürlich das legendäre WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien.

Auch im Jahr 2026 gegen Curacao zeigte die deutsche Mannschaft viel Spielfreude und Offensivdrang, geriet in der Startphase aber kurz außer Tritt und kassierte den zwischenzeitlich Ausgleich zum 1:1. Die Nagelsmann-Elf zeigte dann aber die nötige Reaktion und schraubte das Torekontingent bis Spielende ordentlich nach oben.

Das Gegentor war unnötig, aber gehört dazu. Ich bin stolz, dass wir den Kopf nicht haben hängen lassen. „ Torschütze Nathaniel Brown

Felix Nmecha brachte das DFB-Team früh in Führung (6.). Mit seinem zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte Comenencia für einen Schockmoment (21.). Nico Schlotterbeck (38.) und Kai Havertz (45.+5.) erhöhten aber noch in der ersten Halbzeit. Jamal Musiala (46.), Nathaniel Brown (68.) und Deniz Undav (77.) und erneut Havertz (88.) legten nach Seitenwechsel nach. Das nächste Spiel bestreitet Deutschland am 20.6. (22 Uhr/ZDF) gegen die Elfenbeinküste.

Neuer zurück im DFB-Tor

Nagelsmann vertraute zum Auftakt auf die zehn Feldspieler, die auch bei der WM-Generalprobe gegen die USA aufgelaufen waren. Nur im Tor gab es die bereits erwartete Änderung: Manuel Neuer kehrte nach zwei Jahren zurück ins DFB-Tor. Vor Neuer bildeten Kapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown die Viererkette. Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha sollten im defensiven Mittelfeld abräumen und das Spiel lenken. Leroy Sané, Jamal Musiala und Florian Wirtz bildeten die offensive Dreierreihe hinter Stürmer Kai Havertz.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hofft auf einen WM-Traumstart gegen Curacao. Für das DFB-Team ist ein Sieg fast schon verpflichtend - doch gerade in dieser Erwartung liegt die Gefahr. 13.06.2026 | 3:00 min

DFB-Team geht in Führung - Curaçao gleicht aus

Die ersten Minuten im auf 22 Grad runtergekühlten und überdachten Stadion von Houston begannen fahrig. Curaçao versteckte sich nicht und luchste dem DFB-Team immer wieder das Spielgerät ab. Doch nach Doppelpass mit Wirtz zog Nmecha im Strafraum ab und schlenzte den Ball ins lange Eck zur frühen Führung. Drei Minuten später war Nmecha auf Doppelpack-Kurs, sein scharfer Schuss von der Strafraumgrenze ging aber knapp am Tor vorbei (9.).

Kurz vor der ersten Trinkpause dann der Schock: Curaçao gleicht aus. Nach einem langen Ball zur Seitenverlagerung ging es mit Comenencia plötzlich ganz schnell nach vorn. Schlotterbeck klärte im Strafraum doppelt, doch sein zweiter Klärungsversuch fiel erneut Comenencia vor die Füße. Aus rund 15 Metern versenkte der Mittelfeldspieler durch Kimmichs Knie abgefälscht im Tor vor Neuer.

Kommt mit logo! in die Karibik! 14.06.2026 | 1:35 min

Die anschließende Trinkpause kam fürs deutsche Team zur perfekten Zeit, um sich zu sammeln. Das DFB-Team schaltete in der Folge weiter in die Offensive. Nachdem ein Kopfball von Schlotterbeck noch durch Curacaos Torhüter entschärft werden konnte (28.), war der Innenverteidiger bei einer neuerlichen Ecke erfolgreicher. Der 26-Jährige köpfte Deutschland zur 2:1-Führung. Kurz vor Halbzeit wurde Nmecha im Strafraum gefoult, Havertz verwandelte zur verdienten 3:1-Pausenführung.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Deutschland legt weiter nach - Undav kommt für Musiala und trifft

Die zweite Halbzeit begann bestmöglich für die deutsche Mannschaft, nämlich mit dem nächsten Tor. Kimmich bediente Musiala mit feinem Steilpass, der aus kurzer Distanz und spitzem Winkel passgenau ins lange Eck einschoss (46.). Leroy Sané verpasste alleine vor Torhüter Room das 5:1 (63.). In der 64. Minute kam für Musiala Deniz Undav. Der Stuttgarter bediente dann mit einem Zucker-Assist per Hacke Mitspieler Brown, der zum 5:1 pünktlich zur zweiten Trinkpause erhöhte. Joker Undav sorgte dann auch noch selbst für das 6:1 (78.), Havertz erhöhte weiter.

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