Klopp mit "Noch"-Spruch: Störgeräusche vor Nagelsmanns WM-Debüt

Kritik an Spruch des Ex-Trainers:Klopp sorgt für Störgeräusche vor Nagelsmanns WM-Debüt
Vor seiner ersten WM steht Bundestrainer Julian Nagelsmann unter Druck. Auf ein provokantes Wortgeplänkel von Jürgen Klopp und Thomas Müller versucht er gelassen zu reagieren.
Wenige Stunden vor dem ersten WM-Spiel der deutschen Mannschaft sorgt eine Aussage von Jürgen Klopp zu Bundestrainer Julian Nagelsmann für Diskussionen und Kritik. Der Bundestrainer wurde bei der Abschlusspressekonferenz vor dem Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Curacao (19 Uhr/ARD) darauf angesprochen.
"Es wundert mich nicht, dass die Frage von euch kommt. Was sagt ihr denn?", fragte Nagelsmann den fragenden Reporter zurück. "Ein bisschen pieksig", entgegnete dieser. Und Nagelsmann: "Gut, dann nächste Frage."
Klopp und Müller mit Schlagabtausch über Bundestrainer
Jürgen Klopp und Thomas Müller hatten bei der Übertragung zum WM-Eröffnungsspiel am Donnerstag über die deutsche Startelf diskutiert und sich dabei die Sprüche um die Ohren gehauen. "Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf - noch. Noch", rief Klopp ins Mikrofon bei MagentaTV, Müller gab lachend zurück: "Kloppo, wir haben Juni. Du bist schon im September!"
Der flapsige Schlagabtausch des Ex-Startrainers und des Ex-Nationspielers hinterließ ein merkwürdiges Gefühl: Witzelte da Klopp, der immer wieder als möglicher Nachfolger von Nagelsmann gehandelt wird, live on air über die Zukunft des Bundestrainers, bevor die WM überhaupt begonnen hatte?
Nagelsmann reagiert auf Klopp-Spruch
Dass so etwas nicht unbemerkt bleibt, bekam Nagelsmann bei seiner Abschlusspressekonferenz gegen Curacao zu spüren. Als ein englischer Reporter nachsetzte, musste er sich doch ausführlicher äußern - darüber, dass sein potenzieller Nachfolger öffentlich Witzchen über seine Zukunft reißt.
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Deutschland habe "viele Experten, auch Thomas und Jürgen sind coole Jungs", sagte Nagelsmann auf die neuerliche Nachfrage zum Thema.
Kritik von Ex-Nationalspielern an Klopp
Offene Kritik an Klopps Spruch kam von namhaften Ex-Nationalspielern. Andreas Möller sagte etwa: "So einen Satz finde ich respektlos. Wir wissen ja, was daraus gemacht wird. Das ist ein No-Go." Stefan Effenberg pflichtete Möller bei. "Das geht nicht, er spricht vor einem Millionen-Publikum. Auch mit dem Lachen hintenraus", sagte er: "So einen Spruch kannst du mit einem Bierchen an der Bar machen, wenn du allein bist. Schon Lothar Matthäus hatte "mangelndes Feingefühl" angemerkt.
Vor Nagelsmanns Pressekonferenz hatte Klopp noch erklärt: "Hey, Julian, alles cool! Wen sollen wir kritisieren - wir haben noch keine Sekunde gespielt?", fragte er. Das alles sei schließlich "nullkommanull" als Kritik gedacht gewesen. Der fade Beigeschmack bleibt aber wohl hängen.
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