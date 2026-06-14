Die deutsche Nationalmannschaft macht es zum Auftakt deutlich und startet mit einem 7:1-Kantersieg gegen Curacao in die WM. Die internationale Presse ist beeindruckt.

Sieben Mal durften Nathaniel Brwon und das DFB-Team beim WM-Auftakt jubeln. Quelle: IMAGO / EPA

England

Daily Mail: "Der gnadenlose viermalige Weltmeister erteilt dem Außenseiter in Houston eine brutale Lektion bei der Weltmeisterschaft, die Mannschaft von Julian Nagelsmann sendet ihren Rivalen eine klare Botschaft."

The Sun: "Kai Havertz trifft doppelt, der viermalige Weltmeister übersteht einen frühen Schock und überrollt den Fußball-Zwerg."

Curacao genießt seinen Moment, doch Havertz und das kompromisslose Deutschland kennen keine Gnade. „ The Guardian, England

The Guardian: "Nagelsmann wird zufrieden sein, dass von allen Teilen des Spielfelds Gefahr ausging - ein halbes Dutzend verschiedener Torschützen zeugt davon -, doch es versteht sich von selbst, dass wesentlich ernsthaftere Prüfsteine noch bevorstehen."

Das DFB-Team hat den WM-Neuling aus Curaçao nur kurz von der Sensation träumen lassen, dann drehte Deutschland auf und hat das Weiterkommen in der Gruppe E damit bereits so gut wie sicher. 14.06.2026 | 10:45 min

Brasilien

O Tempo: "Deutschland beschert Curacao einen 'Brasilien-Tag'. Die viermaligen Weltmeister ließen die brasilianischen Zuschauer das Trauma erneut durchleben: Sie wiederholten das gnadenlose 7:1, das uns vor zwölf Jahren Tränen in die Augen getrieben hatte."

Folha de Sao Paulo: "Das erneute 7:1 Deutschlands, diesmal gegen Curacao am Sonntag, hat Brasilien einmal mehr getroffen. Mit diesem erneuten Kantersieg ist die deutsche Nationalmannschaft zur torreichsten Mannschaft in der Geschichte der Weltmeisterschaften aufgestiegen, obwohl sie weniger Teilnahmen vorweisen kann als die Selecao."

Globoesporte: "Da sind sie wieder. Deutschland erlebt einen Schreckmoment gegen Curacao, legt aber in der zweiten Halbzeit los und wiederholt das historische Ergebnis von 2014."

Frankreich

Le Figaro: "Nachdem der erste kleine Schreck verdaut war, hat Deutschland gegen Curacao richtig aufgespielt."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Curacao träumt nach dem ersten WM-Tor kurz, dann bricht die deutsche Torlawine los."

Die DFB-Auswahl startet mit einer 7:1-Torparty gegen Außenseiter Curacao. Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigt sich zufrieden, sieht in der Verteidigung aber noch Verbesserungspotential. 14.06.2026 | 2:15 min

Spanien

Marca: "Deutschland erstickt die kleine Rebellion von Curacao mit souveräner Dominanz. Nagelsmanns Team lässt der karibischen Debütanten-Auswahl keine Chance. Curacao gab alles, was es hatte, doch wie zu erwarten war, reichte das nicht."

Schweiz

Blick: "DFB-Elf feiert Tor-Party gegen WM-Zwerg."

Tagesanzeiger: "Deutschland überzeugt zum WM-Auftakt! Das Team von Nagelsmann wird seiner Favoritenrolle gegen Curacao gerecht und gewinnt souverän mit 7:1."

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Österreich

Krone: "7:1! Deutschland schießt sich für Titeljagd warm."

Curacao

Curacao.nu: "Trotz der schweren Niederlage wird Curacao vor allem auf einen historischen Tag zurückblicken. Die Insel gab ihr Debüt bei einer WM-Endrunde und erlebte, wie Comenencia den ersten WM-Treffer für Curacao überhaupt erzielte. Zudem sorgten Tausende von Fans 90 Minuten lang für eine beeindruckende Stimmung in Houston."

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Quelle: dpa