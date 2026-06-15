Die DFB-Elf feiert gegen Curacao einen historischen WM-Start und begeistert vor allem offensiv. In der Defensive bleibt jedoch Luft nach oben.

Das DFB-Team hat den WM-Neuling aus Curaçao nur kurz von der Sensation träumen lassen, dann drehte Deutschland auf und hat das Weiterkommen in der Gruppe E damit bereits so gut wie sicher. 14.06.2026 | 10:45 min

Am Ende herrschte Feierstimmung auf der Bank des DFB-Teams und auf dem Feld bei den Spielern mit dem Adler auf der Brust. Deutschland fegte mit 7:1 über den krassen Außenseiter Curacao hinweg und feierte so den zweithöchsten Sieg seiner WM-Geschichte (Nur das 8:0 gegen Saudi-Arabien bei der WM 2002 war höher).

Die DFB-Auswahl startet mit einer 7:1-Torparty gegen Außenseiter Curacao. Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigt sich zufrieden, sieht in der Verteidigung aber noch Verbesserungspotential. 14.06.2026 | 2:15 min

"Insgesamt bin ich sehr zufrieden", bilanzierte auch DFB-Trainer Julian Nagelsmann nach der Partie im ZDF-Interview bei Lili Engels angesichts des deutlichen Auftakt-Erfolgs. Danach sah es nach rund 25 Minuten noch nicht unbedingt aus. Der Inselstaat spielte munter mit, hatte kurz zuvor den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielt.

Frühe Bewährungsprobe fürs DFB-Team

Und so musste Deutschland früh im Turnier eine mentale Bewährungsprobe bestehen. "Es war spannend zu sehen, wie wir auf den Ausgleich reagieren (…). Wir haben 5/6 Minuten gebraucht, da war es sehr statisch - danach war es sehr gut", resümierte Nagelsmann.

Felix Nmecha traf beim WM-Auftakt zur frühen Führung und holte den Elfmeter kurz vor der Halbzeit raus. Hier spricht der WM-Torschütze über seine ersten Eindrücke kurz nach dem Spiel. 14.06.2026 | 3:04 min

Tatsächlich übernahm das deutsche Team nach kurzem Schock schnell wieder die Kontrolle über die Partie, spielte sich ruhig eine Chance nach der anderen heraus und erzwang noch noch vor der Pause zwei Treffer. So schnell scheint sich das DFB-Team also nicht aus der Ruhe bringen zu lassen - und hat außerdem gezeigt, dass es sich schnell an den Gegner anpassen kann.

Deutschland passst sich taktisch an

"Curacao hat ganz anders gespielt, als in den Spielen, die wir gesehen haben", erklärte der Bundestrainer. "Sie haben in der Defensive, wie auch in der Offensive eine komplett andere Struktur gehabt - darauf mussten wir uns anpassen."

Mit 7:1 gewann das DFB-Team sein erstes Spiel der Fußball-WM 2026. Ein Fan wusste das wohl schon vor dem Anpfiff gegen Curacao. 15.06.2026 | 0:15 min

Auch Deutschlands Einzelspieler scheinen rechtzeitig in Topform zu sein. Felix Nmecha war von Anfang bis zu seiner Auswechslung der auffälligste Spieler auf dem Platz, Kai Havertz scheint seine Form aus dem Saisonfinale mit dem FC Arsenal erfolgreich konserviert zu haben. Dazu kommt der lange verletzte Jamal Musiala immer besser in Schwung und arbeitet sich ran an seine Klasse der vergangenen Jahre.

Auch Deniz Undav von der Bank und Nico Schlotterbeck als Leuchtturm bei DFB-Standards zeigten ihre Qualitäten. Am auffälligsten war jedoch: vollkommen egal, wer auf dem Platz steht, das DFB-Team wirkte von Anfang bis Ende wie eine Einheit.

Nagelsmann: "Jungs spielen füreinander"

"Die Jungs stehen extrem füreinander ein und spielen füreinander. Sie sind auf dem Platz füreinander da, das merkt man extrem", bestätigt auch Nagelsmann. "Es ist ein sehr guter Geist, der gerade zu spüren ist." Ein wertvoller Skill, um in den wichtigsten Spielen gemeinsam über sich hinauszuwachsen.

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Trotz aller Euphorie: Es war sicherlich nicht alles gut an diesem Tag in Houston. Gerade in der ersten halben Stunde offenbarte die deutsche Defensive enorm große Lücke zwischen der Viererkette und der Doppel-Sechs. Auch auf den Außen gab es aufgrund der hoch aufgerückten Außenverteidiger Kimmich und Brown immer wieder Lücken für Curacao.

"Wir müssen ein wenig schneller unsere Restverteidigung organisieren. Es ist immer die Gefahr, wenn du dem Gegner etwas überlegen bist, dass du teilweise zu viel Raum lässt", sah auch Nagelsmann nach der Partie ein. Mit Blick auf den nächsten Gegner, die Elfenbeinküste, "müssen wir das schneller organisieren, weil sie da nochmal mehr Qualität haben - gerade auf den Außenstürmer-Positionen."

Tah wackelt beim Auftakt

Und auch der bei den Bayern so starke Jonathan Tah wackelte im Aufbauspiel einige Male, hatte Glück, das Curacao oft das nötige Können fehlte, um diese Fehler konsequent zu bestrafen.

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Der Auftakt in dieses Turnier ist gemacht beim deutschen Team. Die DFB-Elf bewies nach dem überraschenden Ausgleich mentale Stabilität, fand schnell Lösungen auf die ungewohnte Spielweise des Gegners und präsentierte sich offensiv in guter Form.

Gleichzeitig offenbarte die Defensive einige Schwachstellen, die gegen deutlich stärkere Gegner schnell bestraft werden könnten. Der Kantersieg ist deshalb ein vielversprechender erster Schritt - die wahren Gradmesser warten jedoch erst noch.

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