Fußball-WM: Japan gleicht gegen die Niederlande zweimal aus

Die Niederlande und Japan starten mit einem 2:2-Unentschieden in die WM. Oranje geht zweimal in Führung, aber die Japaner haben jeweils eine Antwort.

Lange sah die Niederlande wie der Sieger im Spiel gegen Japan aus. Doch kurz vor Schluss traf Koki Ogawa noch zum Ausgleich für die "Blue Samurai". 15.06.2026 | 9:01 min

Die Niederlande haben einen Auftaktsieg bei der Fußball-WM gegen Japan verspielt. Trotz einer zweimaligen Führung musste sich das Team von Bondscoach Ronald Koeman mit einem 2:2 (0:0) zufriedengeben.

Kamada trifft für Japan zum Endstand

Die 1:0-Führung für die Niederlande durch Kapitän Virgil van Dijk (50.) hielt nur sieben Minuten, weil Keito Nakamura schnell für Japan ausgleichen konnte. Als Crysencio Summerville (64.) zum 2:1 traf, feierten die vielen niederländischen Fans in Dallas ausgiebig. Doch der Ex-Frankfurter Daichi Kamada avancierte schließlich zum Party-Crasher.

Japan trat mit drei Bundesligaprofis in der Startelf an. Der Frankfurter Ritsu Doan führte sein Team gar als Kapitän aufs Feld. Etwas überraschend saß der frühere Gladbacher Ko Itakura, der nach dem WM-Aus des angeschlagenen Wataru Endo zum Kapitän ernannt worden war, zunächst nur auf der Bank.

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Oranje kommt besser in die Partie

Die erste Chance der Partie hatten aber die Niederländer. Der frühere Dortmunder Donyell Malen tankte sich im gegnerischen Strafraum durch und scheiterte mit seinem Schuss am glänzend parierenden Torhüter Zion Suzuki (3.).

Das Koeman-Team hatte vom Start weg mehr Ballbesitz, allerdings verteidigten die Japaner kompakt und geschickt. So entwickelte sich zunächst ein Geduldsspiel ohne viele Großchancen. Gefahr kam bei Oranje vor allem nach Standards auf: Malen scheiterte nach einer Ecke per Kopf erneut an Suzuki (34.), zwei Minuten später rutschte Cody Gakpo bei einem Schussversuch nach einem Freistoß aus.

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Auf der Gegenseite verteidigten die Niederländer um van Dijk die sporadischen Angriffe Japans zunächst ohne Probleme. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam Japan aber zu zwei guten Chancen durch Nakamura und Ayase Ueda, die beide knapp am Tor vorbeischossen.

Spiel nimmt nach der Pause Fahrt auf

Nach der Pause kam schneller Tempo in die Partie. Nach einer schönen Flanke von Ryan Gravenberch konnte van Dijk nahezu ungehindert ins lange Eck köpfen, der Ball prallte vom Innenpfosten ins Netz. Tsuyoshi Watanabe hatte den aufgerückten Liverpool-Profi aus den Augen verloren.

Die Führung hielt aber nicht lange, weil sich Japan vom Rückschlag unbeeindruckt zeigte und Nakamura mit einem Flachschuss schnell ausgleichen konnte. Doch auch der Jubel der Japaner war nur von kurzer Dauer: Flügelspieler Summerville zeigte sich im Strafraum eiskalt.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die Japaner öffneten in der Schlussphase verstärkt ihre Defensive und drängten auf den Ausgleich, der Kamada nach einer Ecke noch gelang.

Oranje-Fans haben Oberhand in Dallas

Auf den Tribünen im Stadion, das sonst die Heimat des NFL-Teams Dallas Cowboys ist, hatten die niederländischen Fans klar die Oberhand. Schon vor dem Anpfiff hatten sie in Dallas und am Spielort Arlington eine stimmungsvolle Oranje-Party gefeiert.

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Quelle: dpa, SID, ZDF