WM im Liveblog: Nagelsmann belohnt DFB-Kicker mit freiem Tag

Für Irans Kapitän Mehdi Taremi wird die Vorfreude auf die WM durch die politischen Umstände rund um seine Mannschaft getrübt. "Natürlich haben wir nicht dasselbe schöne Erlebnis wie bei vorherigen Weltmeisterschaften", sagte der Angreifer am Tag vor dem ersten Spiel gegen Neuseeland.

Vor rund 100 Journalisten aus aller Welt nahm Taremi mit Blick auf die Reiserestriktionen auch für Fans den Weltverband FIFA in die Pflicht. "Das untergräbt die Botschaft der FIFA, wonach Fußball Frieden schafft. Ich hoffe, dass sich das in der Zukunft für alle Mannschaften und ihre Fans wieder verändern wird."

Die FIFA selbst hielt die Reporter dazu an, keine politischen Fragen zu stellen - um das Sportliche ging es im Bauch des Stadions in Los Angeles trotzdem nicht. Auch wenn Irans Trainer Ali Ghalenoei fast gequält klarstellte: "Wir sind hier, um Fußball zu spielen. Wir sind keine politischen Figuren."