WM im Liveblog: Nagelsmann belohnt DFB-Kicker mit freiem Tag

+++ Liveblog zur Fußball-WM +++:Nagelsmann belohnt DFB-Kicker mit freiem Tag
News zum DFB-Team und rund um die WM im Liveblog.
Mit prominenter Unterstützung: Japan-Fans räumen Tribüne auf
Ob leere Plastikflaschen oder Verpackungen: Beim WM-Auftakt ihrer Mannschaft hinterließen die japanischen Fans ihre Ränge im Dallas Stadium wieder einmal blitzsauber. Dabei erhielten die Anhänger der "Blauen Samurai" dieses Mal sogar prominente Unterstützung.
Jameis Winston, Quarterback des Football-Teams New York Giants, packte fleißig mit an, wie auf einem Video des Sportportals "The Athletic" zu sehen ist. Die Aufräum-Aktionen der japanischen Fans haben Tradition und sind Ausdruck des Respekts und der Höflichkeit.
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Nagelsmann belohnt DFB-Kicker mit freiem Tag
Um kurz nach 21 Uhr Ortszeit ist der Flieger mit dem DFB-Tross wieder auf dem Flughafen in Winston-Salem gelandet. Zur Belohnung für den Traumstart ins Turnier belohnt Bundestrainer Nagelsmann seine Spieler im Basiscamp in North Carolina nun erst einmal mit zwei lockeren Tagen mit viel Freizeit und mit Familienbesuch.
Zunächst findet das Spielersatztraining für die Reservisten und eine Regenerationseinheit "für die Jungs, die gespielt haben", statt, sagte Nagelsmann noch am Spielort in Houston: "Und dann ist der zweite Tag nach dem Spiel frei."
Am Montag gegen Spanien: Kap Verde fiebert WM-Premiere entgegen
Für Nationaltrainer Pedro Leitao Brito und Neuling Kap Verde geht mit dem WM-Auftakt gegen Spanien "ein Traum" in Erfüllung. "Es ist eine großartige Gelegenheit, unser Land der Welt zu präsentieren", erklärte der 56-Jährige vor der Partie am Montag (18 Uhr/ARD).
Zum ersten Mal ist der Inselstaat bei einer Endrunde dabei, gleich zum Auftakt bekommt er es mit dem Europameister und einem der Topfavoriten zu tun. "Wir wollen ohne Angst spielen", erklärte der Coach: "Wir sind nicht hierhergekommen, um nur dabei zu sein, wir sind hierhergekommen, um uns zu messen."
Iran-Kapitän Taremi vermisst WM-Gefühl
Für Irans Kapitän Mehdi Taremi wird die Vorfreude auf die WM durch die politischen Umstände rund um seine Mannschaft getrübt. "Natürlich haben wir nicht dasselbe schöne Erlebnis wie bei vorherigen Weltmeisterschaften", sagte der Angreifer am Tag vor dem ersten Spiel gegen Neuseeland.
Vor rund 100 Journalisten aus aller Welt nahm Taremi mit Blick auf die Reiserestriktionen auch für Fans den Weltverband FIFA in die Pflicht. "Das untergräbt die Botschaft der FIFA, wonach Fußball Frieden schafft. Ich hoffe, dass sich das in der Zukunft für alle Mannschaften und ihre Fans wieder verändern wird."
Die FIFA selbst hielt die Reporter dazu an, keine politischen Fragen zu stellen - um das Sportliche ging es im Bauch des Stadions in Los Angeles trotzdem nicht. Auch wenn Irans Trainer Ali Ghalenoei fast gequält klarstellte: "Wir sind hier, um Fußball zu spielen. Wir sind keine politischen Figuren."
Elfenbeinküste jubelt spät gegen Ecuador
Im Duell der deutschen Gruppengegner kommt die Elfenbeinküste zu einem 1:0-Erfolg gegen Ecuador. Joker Amad Diallo erzielt kurz vor Schluss den Siegtreffer.
Wiedersehen für Thoms Tuchel: Turpin leitet erstes England-Spiel
Pikantes Wiedersehen für Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel: Der WM-Auftakt der Three Lions am Mittwoch gegen Kroatien(22 Uhr MESZ/live im ZDF) wird von Schiedsrichter Clément Turpin geleitet. Tuchel hatte den Franzosen als Coach von Bayern München vor gut drei Jahren massiv kritisiert.
"Note sechs", schimpfte Tuchel damals nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester City über Turpin, dieser habe "absolut furchtbar" gepfiffen. Unter Experten gilt Turpin hingegen als einer der besten Schiedsrichter in Europa, die WM ist das sechste große Turnier des 44-Jährigen.
Dieser Fan sagte das 7:1 gegen Curacao voraus
Flug nach Miami: Reisechaos für Uruguay vor WM-Auftakt
Uruguays Nationalmannschaft hat erst mit Verspätung aus dem Teamcamp in Mexiko zum Spielort ihres WM-Auftakts gegen Saudi-Arabien in Miami fliegen können. Das vorgesehene Flugzeug habe keine Genehmigung für die Reise in die USA erhalten, wie Medien in Uruguay berichteten.
Mit einer anderen Maschine traten Trainer Marcelo Bielsa und seine Spieler schließlich die Reise nach Miami an. "Gut, jetzt geht’s los. Wir reisen nach Miami", hieß es auf dem Instagram-Account der "Celeste".
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"Uninteressante Spiele"? Kleine Verbände kritisieren Ceferin
Mehrere kleinere Fußballverbände haben die Kritik von UEFA-Boss Aleksander Ceferin am neuen WM-Format zurückgewiesen. Dass der Präsident der Europäischen Fußball-Union betont hatte, dass die Erweiterung der Teilnehmerzahl zu vielen "komplett uninteressanten" Spielen führe, sei "zutiefst enttäuschend", hieß es in einer Stellungnahme.
Die Erklärung wurde von den Verbänden von Kap Verde, Curacao, Usbekistan, DR Kongo, Haiti, Algerien, Tunesien, Marokko, Ägypten, Ghana, Senegal, Elfenbeinküste und Südafrika unterzeichnet.
Ceferin hatte laut der slowenischen Zeitung "Delo" gesagt: "Wir haben viele Spiele, die völlig uninteressant sind." Ein anderes slowenisches Medium berichtete jedoch auch über eine weitere Aussage des UEFA-Chefs: "Andererseits können selbst kleine Länder teilnehmen und die Atmosphäre einer WM spüren, was eine große Sache ist."
Japan gleicht gegen die Niederlande zweimal aus
Die Niederlande und Japan starten mit einem 2:2-Unentschieden in die WM. Oranje geht zweimal in Führung, aber die Japaner haben jeweils eine Antwort.
Irans Nationalmannschaft in den USA gelandet
Die iranische Nationalmannschaft ist am Sonntagmittag (Ortszeit) in den USA angekommen. Einen Tag vor dem Auftaktspiel gegen Neuseeland am Montag kam das Team nach einem 40-minütigen Flug aus dem mexikanischen Tijuana in Los Angeles an, wie ein AFP-Reporter berichtete.
Die FIFA hatte den Iran dazu verpflichtet, spätestens am Sonntag anzureisen, um seinen Medienverpflichtungen nachzukommen. In den Tagen zuvor hatte es widersprüchliche Angaben zu den Einreisebestimmungen gegeben. Der iranische Botschafter in Mexiko hatte erklärt, die Nationalmannschaft dürfe sich nur an Spieltagen in den USA aufhalten.
Pressestimmen: "Deutschland beschert Curacao einen 'Brasilien-Tag'"
Die deutsche Nationalmannschaft macht es zum Auftakt deutlich startet mit einem 7:1-Kantersieg gegen Curacao in die WM. Die internationale Presse ist beeindruckt.
Mit Curacao-Sieg: DFB-Elf entthront Brasilien
Das 7:1 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zum WM-Auftakt gegen Curacao wurde auch in Brasilien aufmerksam registriert - und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen wurden im Land des Rekordweltmeisters schmerzhafte Erinnerungen an das 1:7 gegen Deutschland bei der Heim-WM 2014 wach. Zum anderen wurde Brasilien in der "ewigen" WM-Tore-Liste von der DFB-Auswahl entthront.
Der viermalige Weltmeister hat jetzt 239-mal bei Endrunden getroffen - einmal mehr als Brasilien, das zum Auftakt gegen Marokko (1:1) seinen 238. Treffer erzielt hatte. Deutschland hat dafür 113 Spiele und 21 Turnierteilnahmen gebraucht, bei Brasilien waren es 115 Partien und 23 Teilnahmen.
Nmecha: "Hatte Vertrauen, dass wir Spiel gewinnen"
Felix Nmecha traf beim WM-Auftakt zur frühen Führung und holte den Elfmeter kurz vor der Halbzeit raus. Hier spricht der WM-Torschütze über seine ersten Eindrücke kurz nach dem Spiel.
Entwarnung nach Musiala-Auswechslung: "Nix Schlimmes"
Nach der frühzeitigen Auswechslung von Mittelfeldspieler Jamal Musiala beim gelungenen deutschen WM-Auftakt gegen Curaçao (7:1) hat Bundestrainer Julian Nagelsmann schnell Entwarnung gegeben. "Ich habe ihn nicht ausgewechselt wegen einer Verletzung", sagte der 38-Jährige in der ARD. Es sei "nix Schlimmes", ergänzte Nagelsmann, obwohl sich Musiala während der Begegnung dehnte und auch an sein Bein fasste. "Das ist relativ normal bei ihm, dass er muskulär mal was spürt."
Außerdem berichtete Nagelsmann von einem kurzen Gespräch bei der Auswechslung des Bayern-Profis. "Ich bin noch fit, warum muss ich runter?", habe Musiala ihn gefragt. Der Trainer habe sich bewusst für den Wechsel in der 64. Minute entschieden, "weil wir auch andere Spieler im Kader belohnen wollen - wie Deniz in dem Fall jetzt". Der eingewechselte Undav vom VfB Stuttgart erzielte ebenso einen Treffer beim souveränen Sieg in Houston wie Musiala.
Nagelsmann nach Auftakt-Sieg: "Guter Geist zu spüren"
Die DFB-Auswahl startet mit einer 7:1-Torparty gegen Außenseiter Curacao. Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigt sich zufrieden, sieht in der Verteidigung aber noch Verbesserungspotential.
Torjägerliste: Kai Havertz schließt zu Schweinsteiger und Werner auf
Beim 7:1-WM-Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao in Houston hat Kai Havertz seinen 23. und 24. Länderspieltreffer erzielt. Der Spieler vom FC Arsenal traf zum zwischenzeitlichen 3:1 per Foulelfmeter (45.+5) und setzte den Schlusspunkt in der 88. Minute.
Insgesamt sechs verschiedene Torschützen konnte Deutschland aufweisen. Neben Havertz trafen Felix Nmecha (6.), Nico Schlotterbeck (38.), Jamal Musiala (47.), Nathaniel Brown (68.) und Deniz Undav (78.).
Mit seinem 24. Tor im DFB-Dress liegt Havertz in der ewigen deutschen Torjägerliste gleichauf mit Bastian Schweinsteiger und Timo Werner auf Rang 22.
Fünf WM-Premierentreffer beim 7:1-Sieg des DFB-Teams gegen Curaçao
Deutschland startet überragend in die WM gegen Curaçao. Sehen Sie alle Tore des 7:1 hier im Video. Gleich fünf Spieler der deutschen Nationalmannschaft treffen zum ersten Mal bei einer WM: 6:1 D. Undav (78′) 5:1 N. Brown (68′), 4:1 J. Musiala, (47′). 2:1 N. Schlotterbeck (38′). 1:0 F. Nmecha (6′). Zwei weitere Treffer steuerte Kai Havertz bei (45.+5, Foulelfmeter/88.). Hier geht's zum Spielbericht.
Manuel Neuer mit Comeback WM-Rekordtorwart
Rekordtorwart Manuel Neuer ist zurück in der Fußball-Nationalmannschaft und hat gleich mit dem ersten Einsatz weitere Bestmarken erreicht. Das Auftaktspiel der DFB-Elf gegen Curaçao in Houston war das 20. WM-Spiel des Bayern-Torwarts, der mit 40 Jahren auch der älteste deutsche WM-Spieler ist.
Er zog mit Hugo Lloris als WM-Rekordtorwart gleich. Der Franzose hatte Neuer die Bestmarke bei der WM 2022 in Katar mit dem Finaleinzug der Équipe Tricolore entrissen. Er hat seine Karriere im Nationalteam aber bereits beendet.
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