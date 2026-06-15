Fußball-WM: Niederlande-Coach Ronald Koeman in der Kritik

Nach dem ersten WM-Dämpfer wird die Leistung der Niederlande bereits hinterfragt. Vor dem zweiten Spiel gegen Schweden nimmt Bondcoach Koeman sein Team in Schutz.

Lange sah die Niederlande wie der Sieger im Spiel gegen Japan aus. Doch kurz vor Schluss traf Koki Ogawa noch zum Ausgleich für die "Blue Samurai". 15.06.2026 | 9:01 min

Singend und tanzend hatten sich die Anhänger der Niederlande auf ihren WM-Auftakt eingestimmt. Doch nach dem 2:2 gegen Japan am Sonntag in Arlington rund 30 Kilometer westlich von Dallas fiel der Applaus der Fans in Oranje ziemlich reserviert aus, als die Mannschaft vor sie trat. Zu groß war die Enttäuschung über den verpassten Auftaktsieg.

Bondscoach Ronald Koeman musste sich hinterher kritischer Fragen erwehren. Ob das Spiel seiner Mannschaft offensiv nicht zu langsam und zu statisch gewesen sei, ob sie nicht zu schlecht verteidigt habe. Und ob das etwa der Standard sein soll, den er von ihr erwarte, wollte eine Reporterin von Koeman wissen.

Koeman: "Wir müssen wachsen"

"Das war der Mindeststandard", antwortete der Bondscoach etwas kleinlaut, "wir müssen wachsen. Aber es gab eine ganze Reihe von positiven Momenten im Spiel." Ohnehin sollte man die hohen Ansprüche an die Elftal vielleicht etwas mäßigen:

Wir denken oft, dass wir Niederländer sind und jeden leicht besiegen können. Aber Japan ist eine großartige Mannschaft. „ Ronald Koeman, Nationaltrainer Niederlande

Vielleicht war es ganz gut, dass der 63-Jährige aus seiner Kickerkarriere als defensiver Mittelfeldspieler und Libero Übung im Verteidigen hat. Denn die meiste Zeit war Koeman nach dem Unentschieden ja damit beschäftigt, seine Spieler und auch sich selbst in Schutz zu nehmen oder die Kritik zumindest ein bisschen abzufedern.

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Bondscoach räumt Enttäuschung ein

"Es ist enttäuschend, zweimal in Führung zu gehen und das Spiel nicht zu gewinnen", sagte er, "aber man darf die Stärke unseres Gegners nicht unterschätzen." Es stimme zwar, dass man besser verteidigen müsse. Aber jetzt schon so scharf mit seiner Belegschaft ins Gericht gehen, dafür sah Koeman keinen Anlass.

"Natürlich können wir uns verbessern. Aber es war keine schlechte Leistung", sagte er. Und nein, seine Gelassenheit bedeute nicht, dass er nichts zu bemängeln habe, "aber Sie haben mehr zu bemängeln als ich."

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Malen sorgt für Gefahr

Koeman hatte nach dem Spiel fast mehr damit zu tun, die Dinge zu relativieren, als seine Defensive zuvor Angriffe des viermaligen Asienmeisters abwehren musste. Und es stimmte durchaus: Phasenweise hatten die Niederländer gegen die hoch eingeschätzten Japaner ordentlich gespielt.

Gleich zu Beginn hatten sie sich der Führung durch einen Drehschuss des früheren Dortmunders Donyell Malen angenähert. Und auch mit einem Kopfball war Malen gefährlich geworden.

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Oft fehlt Angriffen die Zuspitzung

Abgesehen davon allerdings taten sie sich schwer, Chancen herauszuspielen. Oft fehlte ihren Angriffen die nötige Schärfe und Zuspitzung, meist versiegten ihre Bemühungen ohne Abschluss. Zugleich stellten sich in Hollands Defensive Turbulenzen ein, sobald die Japaner das Tempo anzogen und offensiver wurden.

Das zeigte sich vor allem in der zweiten Halbzeit nach den beiden Führungen der Niederländer. Zunächst hatte Virgil van Dijk per Kopfball zum 1:0 getroffen, doch rasch glich Japan durch Keito Nakamuras leicht abgefälschten Schuss aus. Auch die zweite Führung durch Crysencio Summervilles Linksschuss brachte der Favorit nicht ins Ziel. Kurz vor Schluss traf der frühere Frankfurter Daichi Kamada zum verdienten Ausgleich.

Van Dijk betont gelassen

"Leider haben wir nicht gewonnen, aber das werden wir im kommenden Spiel nachholen", sagte van Dijk betont gelassen. Am Samstag geht es in Houston gegen Schweden.

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Ein Sieg wäre dann schon deshalb wichtig, um sich vor dem letzten Gruppenspiel gegen Tunesien nicht in eine ernsthafte Drucksituation zu manövrieren. Ganz abgesehen von der Kritik, die andernfalls weiter anschwellen dürfte.