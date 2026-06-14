Zwischen Titelhoffnungen und Sorge vor einem peinlichen Aus: Der Nationalmannschaft der Niederlande ist vor dem Auftakt gegen Japan viel zuzutrauen.

Das letzte Testspiel vor der WM in der Heimat verlieren die Niederlande gegen Algerien mit 0:1. Die Spieler müssen sich Pfiffe anhören. Quelle: Imago / Richard Wareham

Vor knapp vier Jahren, bei der WM 2022 in Katar, fehlte nicht viel für eine völlig andere Geschichtsschreibung. Die Nationalmannschaft der Niederlande unterlag dem späteren Weltmeister Argentinien erst im Elfmeterschießen des Viertelfinals.

Aus gegen den späteren Weltmeister

Wer weiß schon, was passiert wäre, wenn Oranje damals ins Halbfinale eingezogen wäre und gegen Kroatien gespielt hätte. Vielleicht hätte es zur vierten Teilnahme an einem WM-Finale für die Elftal gereicht, vielleicht sogar zu ihrem ersten Titel.

Ähnlich ungewiss fallen naturgemäß die Prognosen vor dem Beginn einer WM aus. Im Fall der Niederländer ist die Ungewissheit bei dieser WM 2026 aber besonders groß.

Vor ihrem ersten Spiel in der Gruppe F gegen Japan am Sonntag in Dallas (22 Uhr MESZ / Magenta) wissen nicht einmal die Niederländer, was sie von sich halten sollen. Manche Spieler und Experten sehen Chancen auf den Titelgewinn. Andererseits geben die jüngsten Eindrücke eher Anlass zur Sorge.

Elftal mit Buhrufen und Pfiffen verabschiedet

Im vorletzten WM-Test unterlag die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman zu Hause dem WM-Teilnehmer Algerien mit 0:1. Geradezu empört verabschiedete das Rotterdamer Publikum die niederländische Auswahl über den Atlantik. Die Buhrufe und Pfiffe hallten gefühlt bis zum Abflug nach.

12.06.2026 | 4:03 min

Die Zeitung "De Telegraaf" rief die "Alarmstufe eins" aus, vor allem für den Fall, dass nicht die Top-Elf auf dem Platz stehe. Wegen der peinlichen Niederlage besteige die Nationalelf das Flugzeug nach Amerika "mit hochroten Köpfen", schrieb das Blatt.

Später 2:1-Sieg der Niederlande gegen Usbekistan

Dort angekommen reichte es im letzten Test in New York zwar zu einem 2:1-Sieg gegen den WM-Neuling Usbekistan. Doch überzeugend geriet auch dieser Auftritt nicht. Wie in der jüngeren Vergangenheit zeigten die Niederländer Schwächen im Abschluss.

Wer es positiv sehen will, kann auf die vielen Chancen verweisen. Doch für die beiden Tore gegen Usbekistan bedurfte es schon zweier Elfmeter von Cody Gakpo.

Aus dem Spiel heraus war Koemans Team wieder kein Treffer gelungen, und das Siegtor fiel nach dem 1:1 durch die Usbeken erst in der achten Minute der Nachspielzeit.

Niederlande auf der Suche nach Turnierfom

Zu allem Überfluss verletzte sich in der Generalprobe Stammtorwart Bart Verbruggen an der Hüfte. Koeman gab sich aber zuversichtlich, beim WM-Auftakt auf seine Nummer eins zurückgreifen zu können. Zugleich weiß der Bondcoach, dass seine Elftal das Bild einer Mannschaft abgibt, die auf der Suche nach einer vielversprechenden Turnierform ist.

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Ins Bild passte auch die etwas kurios klingende Einschätzung von Frenkie de Jong. "Wir müssen realistisch sein", sagte der Mittelfeldspieler, der beim FC Barcelona unter Vertrag steht:

Wir sind nicht der Topfavorit, aber wir können Weltmeister werden. „ Nationalspieler Frenkie de Jong

Deutschlands Auftaktniederlage gegen Japan 2022

Die Elftal ist bei dieser WM eine Wundertüte, und neben zuversichtlichen Stimmen gibt es in den Niederlanden auch viele Bedenken, teils sogar Furcht vor einem blamablen Aus nach den Gruppenspielen gegen Japan, Schweden und Tunesien.

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Vielleicht hat das auch mit den Erinnerungen zu tun, wie es dem Nachbarn Deutschland bei den vergangenen beiden WMs ergangen ist. Gegen Japan handelte sich die DFB-Elf in Katar 2022 im ersten Gruppenspiel eine 1:2-Niederlage ein und schied nach der Gruppenphase aus.

DFB-Elf 2018 mit Last-Minute-Sieg gegen Schweden

Gegen Schweden gelang den Deutschen in Russland 2018 im zweiten Gruppenspiel zwar ein 2:1 in letzter Minute. Dennoch setzte es nach der 0:2-Niederlage im dritten Gruppenspiel gegen Südkorea das Aus.

Derartiges wollen sich die Niederländer nun schon deshalb ersparen, weil sie nach der Rückkehr aus Amerika besser empfangen werden wollen als sie verabschiedet wurden. Und noch ist ja wirklich alles möglich.

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