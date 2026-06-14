Das DFB-Team geht seinen WM-Auftakt gegen Außenseiter Curacao von der Karibikinsel mit berechtigter Zuversicht an. Eine negative Überraschung ist diesmal äußerst unwahrscheinlich.

Das würde ein deutscher Sieg im Auftaktspiel bedeuten

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hofft auf einen WM-Traumstart gegen Curacao. Für das DFB-Team ist ein Sieg fast schon verpflichtend - doch gerade in dieser Erwartung liegt die Gefahr. 13.06.2026 | 3:00 min

Das Warten hat am Sonntag ein Ende, nicht nur fürs Publikum, sondern auch für die deutsche Mannschaft. Zwölf Tage nach der Ankunft in den USA steht für die Auswahl des DFB das erste Gruppenspiel an.

Schlechte Erinnerung an WM 2018 und 2022

In Houston geht es ab 19 Uhr MESZ (ARD) gegen den WM-Neuling Curaçao um einen guten Start in das Turnier.

Die Zuversicht ist berechtigterweise groß, trotz teils wenig überzeugender Darbietungen in der jüngeren Vergangenheit. Und auch trotz der Enttäuschungen bei der WM 2018 und WM 2022, als nach Auftaktniederlagen gegen Mexiko (0:1) und Japan (1:2) jeweils nach der Gruppenphase Schluss war.

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Kimmich blickt nach vorne

"Das hat nichts mit dem diesjährigen Turnier zu tun", sagte Kapitän Joshua Kimmich und empfahl, die schlechten Erinnerungen zu ignorieren. Die aktuelle WM biete unter anderen Voraussetzungen und mit einer anderen deutschen Mannschaft eine "neue Chance". Und die soll genutzt werden.

Alles andere als ein souveräner Auftaktsieg käme gegen die von Dick Advocaat gecoachte Mannschaft von der Karibikinsel einer großen Enttäuschung gleich. Völlig losgelöst wäre im Falle einer Blamage wohl nur die ohnehin oft vernehmbare Kritik an Bundestrainer Julian Nagelsmann.

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Bei einer Niederlage oder auch einem Remis müssten der Bundestrainer und Sportdirektor Rudi Völler vom NASA-Standort aus in die DFB-Zentrale übermitteln: Frankfurt, wir haben ein Problem.

Wie lange bleibt die DFB-Elf im Turnier?

Sollte es sogar zum schlechtesten Fall kommen, zum dritten WM-Aus nach der Gruppenphase in Serie, ginge die Abenteuerreise für die deutsche Mannschaft zwar im Finalstadion vor den Toren New Yorks zuende, allerdings schon nach gut drei Wochen, nach dem dritten Spiel gegen Ecuador am 25. Juni.

Im besten Fall wird sich das DFB-Team gut anderthalb Monate lang in Nordamerika aufhalten und erst nach dem Finale am 19. Juli nach Deutschland zurückkehren.

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Das negative Szenario erscheint vor dem Auftakt gegen den Außenseiter äußerst unwahrscheinlich. Ein einigermaßen deutlicher Sieg wäre wegen des WM-Modus ja fast schon gleichbedeutend mit dem Einzug in die erste K.o.-Runde, ins Sechzehntelfinale. Zumindest die Hoffnungen gehen weit darüber hinaus.

Nagelsmann präzisiert WM-Ziel

Nagelsmann hat sein Ziel, Weltmeister zu werden, zuletzt aber vorsichtshalber als Wunsch deklariert. Er wolle Weltmeister werden, präzisierte der 38-Jährige, nachdem er nach dem EM-Aus 2024 im Viertelfinale gegen den späteren Europameister Spanien gesagt hatte: "Dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird, tut auch weh."

Ein guter Start ins Turnier wäre natürlich hilfreich und könnte einen Schub geben. Das zeigt auch der Blick in die deutsche WM-Geschichte.

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Wie Deutschland vor seinen WM-Titeln startete

Vor allen vier Titelgewinnen gewann die DFB-Elf ihr Auftaktspiel. Bei der WM 1954 in der Schweiz gelang ein 4:1 gegen die Türkei. Bei der Heim-WM 1974 war es ein 1:0 gegen Chile.

Bei der WM 1990 in Italien folgte erneut ein 4:1 gegen Jugoslawien. Das vierte Tor erzielte Völler. Noch deutlicher fiel Deutschlands Auftaktsieg bei der WM 2014 in Brasilien aus, als die Mannschaft mit einem 4:0 über Portugal hinwegfegte.

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Argentinien und Holland: Titel trotz Auftaktpleite

Dennoch lässt sich aus den Ergebnissen und Leistungen in Auftaktspielen nicht ableiten, wie das Turnier verlaufen wird. Spanien verlor bei der WM 2010 seine erste Partie gegen die Schweiz 0:1, wurde aber Weltmeister. Auch der amtierende Titelträger Argentinien verlor 2022 sein Auftaktspiel - gegen Saudi-Arabien mit 1:2.

Deutschland wiederum gelang bei der WM 2002 gegen Saudi-Arabien der höchste WM-Auftaktsieg der Geschichte. Doch Weltmeister wurde Brasilien, das mit einem schmucklosen 2:1 gegen die Türkei gestartet war.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen