  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

Fußball-WM 2026: Alle Tore des Spiels Deutschland gegen Curacao

Fußball-WM 2026:Fünf WM-Premierentreffer beim 7:1-Sieg des DFB-Teams

|
Der deutsche Nationalspieler Deniz Undav jubelt nach seinem Treffer zum 6:1 gegen Curaçao

Deutschland startet fullminant mit einem 7:1-Sieg in die WM gegen Curaçao. Bei der DFB-Elf treffen gleich fünf Spieler zum ersten Mal in einem WM-Spiel.

Deutschland startet überragend in die WM gegen Curaçao. 7:1 endete das Spiel gegen den WM-Neuling für das deutsche Team. Gleich fünf Spieler der deutschen Nationalmannschaft treffen zum ersten Mal bei einer WM: 6:1 D. Undav (78′) 5:1 N. Brown (68′), 4:1 J. Musiala, (47′). 2:1 N. Schlotterbeck (38′). 1:0 F. Nmecha (6′).  Zwei weitere Treffer steuerte Kai Havertz bei (45.+5, Foulelfmeter/88.).

Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt als Newsletter abonnieren!

Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
Thema
Sport

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

sportstudio Fußball-Dokus

Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026

WM-Qualifikation und Testspiele

Mehr