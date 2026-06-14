Remis gegen die Niederlande :Japan verhindert Auftakt-Niederlage spät
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Deutschland startet fullminant mit einem 7:1-Sieg in die WM gegen Curaçao. Bei der DFB-Elf treffen gleich fünf Spieler zum ersten Mal in einem WM-Spiel.
Deutschland startet überragend in die WM gegen Curaçao. 7:1 endete das Spiel gegen den WM-Neuling für das deutsche Team. Gleich fünf Spieler der deutschen Nationalmannschaft treffen zum ersten Mal bei einer WM: 6:1 D. Undav (78′) 5:1 N. Brown (68′), 4:1 J. Musiala, (47′). 2:1 N. Schlotterbeck (38′). 1:0 F. Nmecha (6′). Zwei weitere Treffer steuerte Kai Havertz bei (45.+5, Foulelfmeter/88.).
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