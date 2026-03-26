DEL-Playoff-Viertelfinale:Kölner Haie erkämpfen sich Auftaktsieg in Schwenningen

DEL-Hauptrundensieger Kölner Haie ist mit einem Zittersieg in die Playoffs der Deutschen Eishockey Liga gestartet. Der achtmalige deutsche Meister legte am Mittwoch mit einem hart erkämpften 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) bei den Schwenninger Wild Wings in der Viertelfinalserie vor. Oliwer Kaski (13. Minute) erzielte früh das entscheidende Tor.

"Wir sind mental cool geblieben und haben die richtige Balance gefunden", sagte Haie-Kapitän Moritz Müller bei MagentaSport. Für den 39-Jährigen sind es die womöglich letzten Playoffs seiner Karriere. Müller dürfte anschließend seine Karriere beenden. Am Freitag geht es in der Serie in Köln weiter.