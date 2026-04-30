Die Adler Mannheim haben in der DEL-Finalserie den ersten Matchball der Eisbären Berlin abgewehrt. Die Mannheimer siegten in Berlin trotz 1:3-Rückstand nach zwei Verlängerungen.

Zach Solow (rechts) von den Adler Mannheim feiert mit Matthias Plachta den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:3 gegen die Eisbären Berlin. Quelle: dpa

Matchball verschenkt, Titelsause vertagt: In einem wahren Overtime-Krimi haben die Eisbären Berlin ihre erste Chance auf die zwölfte Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vergeben. Der Rekordchampion verspielte am Donnerstag im vierten Finalspiel gegen die Adler Mannheim eine Zwei-Tore-Führung und verlor noch mit 3:4 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1) nach der zweiten Verlängerung. Damit liegen die Berliner in der Best-of-seven-Serie nun noch mit 3:1 vorne.

Berlin fehlt im DEL-Finale nur noch ein Sieg gegen die Adler Mannheim zur Titelverteidigung. Nach den beiden Erfolgen zum Auftakt setzten sich die Eisbären auch im dritten Spiel klar durch. 28.04.2026 | 1:14 min

Solow und Ehl retten Adler in die Verlängerung

Mannheims Nicolas Mattinen (32.), Zach Solow (53.), Alexander Ehl (57.) und Luke Esposito (84.) vermiesten den Eisbären mit ihren Toren die Party in der Uber Arena. Für die Berliner trafen Les Lancaster (23.), Liam Kirk (28.) und Markus Vikingstad (47.).

Die Serie geht nun zurück in die Kurpfalz, wo Berlin am Sonntag (16:30 Uhr) erneut die Möglichkeit hat, den dritten DEL-Titel in Folge perfekt zu machen. Die Adler hielten die kleine Hoffnung auf ihre erste Meisterschaft seit 2019 am Leben.

Am Donnerstag hätten die Eisbären bereits nach 57 Sekunden in Führung gehen können. Ty Ronning war plötzlich frei durch, scheiterte aber an Adler-Goalie Johan Mattsson. In der Folge stemmten sich die Gäste achtbar gegen den Final-K.o. - Eisbären-Torwart Jonas Stettmer rettete stark gegen Kris Bennett (3.). Insgesamt verteidigten die Defensivreihen im ersten Drittel das meiste gut weg, kurz vor Ende vergab Marcel Noebels (19.) im Duell mit Mattsson die Großchance zur Führung.

Im zweiten Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) siegte der Titelverteidiger und Rekordmeister Eisbären Berlin 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) gegen die Adler Mannheim. 26.04.2026 | 1:11 min

Zeitstrafe für Berlin leitet die Wende ein

Der Großteil der 14.200 Zuschauer in der ausverkauften Halle explodierte schließlich, als Lancaster während eines Powerplays per One-Timer einschweißte. Nur fünf Minuten später legte Kirk nach - im Eins-gegen-eins mit Mattsson vollstreckte der Kanadier eiskalt. Mannheim steckte den Doppelschlag jedoch gut weg: In Überzahl sorgte Mattinen mit einem strammen Versuch aus der Ferne für den Anschluss.

Während Stettmer und Mattsson erstklassig aufspielten und bis ins dritte Drittel immer wieder zur Stelle waren, brachte Vikingstad die Eisbären per schönem Rückhandschlenzer wieder in Front. Die Berliner machten es jedoch noch einmal spannend, weil sie sich eine doppelte Unterzahl einhandelten, in der Solow für die Mannheimer verkürzte. In einer wilden Endphase glich Ehl aus.

Im Kampf um die deutsche Eishockey Meisterschaft haben die Eisbären Berlin wieder ein Ausrufezeichen setzen können. Sie gewannen 5:1 gegen Mannheim. 27.04.2026 | 1:14 min

Esposito bringt die Halle zum Schweigen

In der ersten Verlängerung hatte Vikingstad (78.) mit einem Pfostenschuss die größte Gelegenheit, ehe Esposito mit seinem Treffer in der zweiten Overtime die Berliner Feierlichkeiten zumindest für den Moment aufschob.

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Quelle: SID