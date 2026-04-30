Freiburg vor Europa-League-Halbfinale:Wie SC-Coach Schuster noch immer von Streich profitiert
von Andreas Morbach
In Braga startet Freiburg den Kampf um ein Finalticket in der Europa League. Eine wichtige Hilfe für Coach Julian Schuster auf dem Weg dorthin war sein Vorgänger Christian Streich.
In diesem Frühjahr erlebte Julian Schuster einen Moment, in dem das lange Wirken seines Vorgängers beim Sport-Club eine ganz besondere Kraft entwickelte. Es war der Augenblick im Viertelfinale gegen Celta Vigo, als die Kameras im Freiburger Stadion kurz vor Anpfiff den Tribünengast Christian Streich einfingen.
Beeindruckende Viertelfinals
Auch Schuster blickte hinauf zur Anzeigetafel - in das Gesicht des Mannes, der ihm nach zwölfeinhalb Jahren als Cheftrainer im Breisgau das Amt im Sommer 2024 übergeben hatte. "Das hat mich unglaublich motiviert", erzählt der gebürtige Schwabe von dieser speziellen Sekunde. Und fügt hinzu: "Ich krieg’ jetzt schon wieder Gänsehaut."
Als sich die Härchen auf Schusters Armen vor Rührung aufrichteten, saß der 41-Jährige gerade als frischgebackener Halbfinalist der Europa League im Stadion von Vigo. Nach dem 3:0 im Hinspiel hatte sein Team auch das zweite Duell gegen die Galicier gewonnen - diesmal mit 3:1 und wieder mit beeindruckender Leistung.
Schuster schwärmt von Streich
Am Donnerstag, 21 Uhr (RTL), steht im zweitwichtigsten europäischen Vereinswettbewerb das Halbfinal-Hinspiel an. Für Freiburg beginnt der Kampf ums Endspielticket nur 110 Kilometer südlich von Vigo, im portugiesischen Braga. Es ist bislang ein internationaler Erfolgslauf, mit dem Schuster Erblasser Streich schon überflügelt hat.
Die tiefe Verbundenheit zum Sport-Club eint die beiden Fußballlehrer. "Ich konnte unheimlich viel von ihm lernen. Er gibt mir so viel Energie, es steckt so viel von ihm in mir", schwärmt Schuster zudem über Streich.
Mit Freiburger Weitblick auf den Chefsessel
Von 2012 bis 2018 spielte er unter Streich für die Breisgauer. Im Rückblick auf diese Zeit kreierte Freiburgs Angreifer Nils Petersen einst das Bonmot, Schuster sei "der längste verlängerte Arm eines Trainers, den ich je gesehen habe".
Nach seinem Karriereende lernte Schuster als Verbindungstrainer zwischen U19, U23 und Profis weitere Facetten des Vereins kennen. Seine Beförderung zum Chefcoach vor zwei Jahren war bei den mit viel Weitblick agierenden Freiburgern die logische Konsequenz.
Spielerverbesserer und Punktesammler
Wie bei Streich, mit dem der SC zweimal Achtelfinalist in der Europa League wurde, fällt auch bei seinem Nachfolger auf: Er macht Spieler besser, die kontinuierlichen Fortschritte bei Sommerneuzugängen wie Igor Matanovic, Yuito Suzuki oder Rückkehrer Philipp Treu sind der beste Beweis.
Nur zwei ihrer bislang zwölf Europacupspiele in dieser Saison haben die Freiburger verloren. Entsprechend fleißig sammelte Schusters Ensemble in den vergangenen sieben Monaten für die Bundesliga Punkte.
Solide, demütig, anspruchsvoll
Mit inzwischen sehr ansehnlichem Fußball sorgten die Südbadener entscheidend mit dafür, dass Deutschland im Kopf-an-Kopf-Rennen mit den minimal führenden Spaniern für die nächste Saison noch auf einen fünften Champions-League-Platz hoffen darf. Gewinnt Freiburg die Europa League, könnten sogar sechs Königsklassenkarten herausspringen.
Allzu viel Aufregung und großspurige Worte sind Schuster allerdings fremd - auch das verbindet ihn mit seinem Vorgänger. Der vierfache Familienvater bevorzugt solide Arbeit, eine gute Prise Demut und hohe körperliche Ansprüche an sein Team.
Halbfinals nicht größer machen als notwendig
Seit dem Viertelfinaleinzug haftet jedem Auftritt des Sport-Club der Hauch des Historischen an. Schuster genießt das durchaus. Vor allem aber regt es in ihm das Bedürfnis, emotional gegenzulenken.
Die Duelle mit Braga, aktuell Vierter der portugiesischen Liga? "Wichtig ist", sagt Julian Schuster dazu, "diese Spiele nicht größer zu machen, als sie sind." Sein einstiger Mentor Christian Streich dürfte bei diesen Worten innerlich jubeln.
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