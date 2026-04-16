Freiburg stürmt erstmals ins Halbfinale der Europa League

Der SC Freiburg steht erstmals im Halbfinale der Europa League. Der Fußball-Bundesligist setzte sich im Viertelfinal-Rückspiel bei Celta Vigo wie schon im Hinspiel souverän durch.

Freiburgs Yuito Suzuki bejubelt sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0. Quelle: dpa

Die Erfolgsreise des SC Freiburg in Europa geht weiter. Der Fußball-Bundesligist gewann das Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Celta Vigo, den Tabellen-Sechsten der spanischen Liga, mit 3:1. Das Hinspiel hatten die Breisgauer mit 3:0 gewonnen. Im Halbfinale geht es für Freiburg gegen Sporting Braga oder Betis Sevilla.

Igor Matanovic (33. Minute) und Yuito Suzuki (39./50.) trafen für die furiosen Freiburger, deren bemerkenswerte Europapokal-Reise weitergeht. Williot Swedberg konnte in der Nachspielzeit für Vigo nur noch verkürzen (90.+1).

Matanovic legt vor, Suzuki erhöht

SC-Trainer Julian Schuster setzte im Rückspiel auf die gleiche Startelf wie bei der Heim-Gala vor einer Woche. Und die ließ im Estadio Balaídos erst gar keine Euphorie aufkommen. Wie schon im Hinspiel ging Freiburg durch ein Traumtor in Führung. Igor Matanovic traf aus rund 20 Metern sehenswert per Volleyschuss. Das Tor wurde lange wegen einer möglichen Abseitsstellung von Jordy Makengo überprüft - und schließlich gegeben.

Die Freiburger wurden immer selbstbewusster, Suzuki erhöhte nach starker Kombination mit Niklas Beste noch vor dem Ende der ersten Halbzeit.

Mit einem 3:0 gegen Celta Vigo hat der SC Freiburg einen großen Schritt Richtung Halbfinale der Europa League gemacht. Der SCF bezwang die Spanier im Viertelfinal-Hinspiel klar. 09.04.2026 | 1:00 min

FC-Keeper Atubolu zweimal zur Stelle

Zu Beginn des zweiten Durchgangs versuchte Celta noch einmal alles. Die kalte Dusche kam aber prompt, Suzuki war erneut erfolgreich (50.). In der 58. Minute traf der eingewechselte Derry Scherhant den Pfosten, ehe tatsächlich auch Vigo ein paarmal gefährlich vorn auftauchte. Fer Lopez verzog knapp (66.), dann parierte SC-Keeper Noah Atubolu jeweils gegen Jones El-Abdellaoui (69./73.). Die Spanier bemühten sich zumindest noch um den Ehrentreffer, der nach einem Pfosten-Kopfball von Ferran Jutgla (83.) in der Nachspielzeit durch Swedberg auch noch gelang.

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Quelle: ZDF, dpa