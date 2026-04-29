Champions League: Remis zwischen Atletico und Arsenal

Kein Sieger im zweiten Halbfinal-Hinspiel: Atletico und der FC Arsenal lieferten sich eine intensive Partie im Hexenkessel von Madrid. Der VAR kam des Öfteren zum Einsatz.

Gute Ausgangslage für den FC Arsenal: Bei einem nach der Pause auf den Sieg drückenden Atletico Madrid heißt es am Ende 1:1. Mehrfach im Blickpunkt steht der Schiedsrichter. 29.04.2026 | 2:59 min

Atletico Madrid und der FC Arsenal haben sich im zweiten Halbfinal-Hinspiel der Champions League 1:1 getrennt. In einer intensiven Partie in Madrid traf Viktor Gyökeres in der 44. Minute für die Londoner, Julian Alvarez erzielte nach der Pause den Ausgleich (56.). Beide Treffer fielen per Strafstoß. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in London statt.

Griezmanns großer Traum vor dem Adíos

Beide Teams gewannen noch nie die Champions League, entsprechend riesig sind die Sehnsüchte nach dem Henkelpott. Allen voran bei Atlético-Idol Antoine Griezmann. Vor seinem 97. Champions-League-Spiel für die Madrilenen wirkte der Ex-Weltmeister aus Frankreich angespannt. Nicht ohne Grund: Es war Griezmanns letztes Europapokal-Heimspiel für seinen Herzensklub. Der 35-Jährige wird im Sommer nach Orlando in die USA wechseln.

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Vom dribbel- und passstarken Angreifer ging aber zunächst nicht die große Gefahr aus. Von seinen Mitspielern auch nicht - ein Schuss von Álvarez (14.) mal ausgenommen, bei dem sich Arsenal-Keeper David Raya mächtig strecken musste. Die Gäste aus London, bei denen Kai Havertz Berichten zufolge nicht mal die Reise nach Madrid mit angetreten hatte, ließen nicht viel zu und blieben ihrerseits offensiv gefährlich.

So wie kurz vor der Pause, als Gyökeres nach einem Zweikampf gegen David Hancko zu Boden ging - Elfmeter, auch nach VAR-Entscheid. Begleitet von einem ohrenbetäubenden Pfeifkonzert wuchtete Gyökeres den Ball ins Tor.

Atléticos bester Mann trifft zum Ausgleich

Einen Lauf hatten beide Teams vor dem Spiel in Madrid nicht. Altético verlor vier der vergangenen fünf Partien, darunter auch das Finale der Copa del Rey. In der Liga hat Diego Simeones Team als Vierter 25 Punkte Rückstand auf den FC Barcelona.

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Doch auch Arsenal hat viel zu verlieren. In der Premier League duelliert sich das zuvor klar führende Team mittlerweile mit Manchester City um den Titel. Und auch in Madrid konnten die Gunners den Vorsprung nicht verteidigen. Der Treffer fiel ebenfalls vom Elfmeterpunkt. Nach VAR-Entscheidung wurde ein Handspiel von Ben White geahndet.

Kurz danach traf Griezmann mit einem feinen Schlenzer die Latte. Atlético war nun am Drücker mit der Wucht der Fans im Rücken. Und dann das: Zuerst musste Álvarez verletzt raus, dann entschied Schiedsrichter Danny Makkelie aus den Niederlanden auf Elfmeter für Arsenal. Doch diesmal nahm er die Entscheidung nach Ansicht der Videobilder zurück. Es blieb beim Remis.

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Quelle: ZDF, dpa, SID