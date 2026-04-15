Champions League: FC Arsenal zittert sich ins Halbfinale

Der FC Arsenal steht im Halbfinale der Champions League. Den Londonern genügte im Rückspiel gegen Sporting Lissabon ein Remis zum Weiterkommen.

Sporting Lissabon liefert dem FC Arsenal einen packenden Fight und hat besonders in der zweiten Halbzeit die besseren Chancen. Doch es bleibt beim 0:0, das den Engländern reicht. 15.04.2026 | 2:43 min

Viel Krampf, wenig Glanz: Kai Havertz und der FC Arsenal haben sich ins Halbfinale der Champions League gezittert. Die Gunners um den deutschen Nationalspieler mühten sich im Viertelfinal-Rückspiel gegen Sporting Lissabon zu Hause zu einem 0:0, das reichte dem Tabellenführer der Premier League nach dem 1:0 im Hinspiel durch einen Treffer von Havertz zum Weiterkommen.

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft Arsenal am 29. April auf Atlético Madrid. Arsenal steht trotz des wenig überzeugenden Auftritts zum zweiten Mal in Serie in der Runde der letzten Vier der Königsklasse.

Kai Havertz bescherte dem FC Arsenal im Hinspiel eine Top-Ausgangsposition fürs Viertelfinal-Rückspiel. Der deutsche Nationalspieler schoss bei Sporting Lissabon kurz vor Schluss das 1:0-Siegtor. 08.04.2026 | 2:59 min

Arsenal mit Druck, aber wenig Durchschlagskraft

Die Mannschaft von Mikel Arteta spielte zwar druckvoll und bissig, präsentierte sich offensiv aber ideenlos und kam kaum zu echten Torchancen. Kurz vor der Pause traf Sportings Geny Catamo bei der bis dato größten Möglichkeit nur den linken Pfosten.

Nach der Pause fand Sporting immer besser in die Partie und lieferte dem großen Favoriten einen packenden Fight. In der 56. Minute kam wie bereits im Hinspiel Havertz in die Partie, doch dieses Mal stach der Joker nicht.

Arsenals Leandro Trossard traf in der spannenden Schlussphase noch den Pfosten (84.). Ein Treffer gelang auch Lissabon nicht mehr. Und so darf Arsenal trotz einer offensichtlichen Formschwäche weiter vom Double träumen.

Sporting Lissabon gelingt ein irres Comeback. Nach 90 Minuten ist das 0:3 aus dem Hinspiel egalisiert - der FK Bodö/Glimt bricht komplett ein. Enthält virtuelle Bandenwerbung. 18.03.2026 | 2:59 min

Meisterschaft in greifbarer Nähe

In der Liga hat der Traditionsklub vor dem Meisterschafts-Showdown gegen Verfolger Manchester City am kommenden Sonntag sechs Punkte Vorsprung - allerdings auch eine Partie mehr absolviert. In der Champions League standen die Gunners das letzte Mal vor 20 Jahren im Endspiel.

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Quelle: dpa, SID