Bayer Leverkusen hat den Einzug ins Achtelfinale der Champions League verpasst. Gegner Arsenal war an diesem Abend eine Klasse zu gut.

Hämmerte den Ball zum 1:0 ins Leverkusener Tor: Eberechi Eze. Quelle: imago

Bayer 04 Leverkusen hat den Einzug ins Viertelfinale der Champions League verpasst. Im Achtelfinal-Rückspiel beim FC Arsenal aus London musste sich die "Werkself" mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Die Tore schossen Eberechi Eze (36.) und Declan Rice (63.). Die "Gunners" treffen nun im Viertelfinale auf Sporting Lissabon, das einen 0:3-Rückstand gegen Bodö/Glimt noch aufholte.

Im Vergleich zum Hinspiel schickte Kasper Hjulmand seine Elf ohne Veränderungen in die Partie gegen den großen Favoriten aus England.

Arsenal mit den ersten Torchancen

Die Anfangsminuten verliefen ereignisarm. Beide Teams versuchten über Ballbesitz und sicheres Passspiel ins Spiel zu kommen, ohne dabei jedoch nennenswerten Raumgewinn zu erzielen. Die erste Chance hatten die Hausherren aus London nach rund neun Minuten. Eine Saka-Ecke köpfte Innenverteidiger Gabriel neben den Leverkusener Kasten.

Bayer Leverkusen hat dem FC Arsenal die Stirn geboten und einen Hinspielsieg im Champions-League-Achtelfinale nur knapp verpasst. Kurz vor Schluss kam Arsenal zum 1:1-Ausgleich. 11.03.2026 | 2:57 min

Die "Gunners" fanden danach Offensiv besser ins Spiel und hatten rund sieben Minuten später die nächste gute Möglichkeit. Leandro Trossard prüfte zentral von der Strafraumkante Janis Blaswich, der den Ball zur Ecke abwehren konnte.

Blaswich rettet mehrfach

Arsenal erhöhte nun immer weiter den Druck auf die Gäste aus dem Rheinland. Zunächst wurde nach einer Ecke erneut Gabriel per Kopf gefährlich (21.), ehe Declan Rice mit einem scharf getretenen Freistoß aus halblinker Position Blaswich zur nächsten Parade zwang (23.).

Die "Werself" fand nur selten Entlastung, der FC Arsenal spielte weiter energisch in Richtung des Gästetores. Bukayo Sakas Schuss aus dem Strafraum halbrechte Position geriet zu zentral, so bekam Flekken-Vertreter Janis Blaswich die nächste Chance sich auszuzeichnen und rettete kurze Zeit später wieder stark, als Leandro Trossard aus kurzer Distanz an einer herausragenden Fußabwehr des 34-Jährigen scheiterte (29.).

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Die Hausherren pressten hoch, Leverkusen schaffte es in der Phase Mitte der ersten Halbzeit nicht, sich vernünftig zu befreien - und so konnten sie sich weiter bei Blaswich bedanken, dass es noch 0:0 stand. Der ehemalige Leipziger parierte zunächst gegen Trossards Distanzschuss, und stürzte sich dann noch in den Abschluss von Ben White an der Kante des Fünfmeterraumes (32.).

Ezes Traumtor bricht den Bann

Und so brauchte es ein Traumtor um den bis dato überragenden Blaswich zu überwinden. Aus rund 20 Metern zentraler Position verarbeitete Eberechi Eze ein Zuspiel vom auffälligen Trossard, drehte sich um die eigene Achse und hämmerte den Ball mit locker 120 km/h in die Leverkusener Maschen. Die Führung zu den Zeitpunkt natürlich hochverdient.

Die "Werkself" ließ bis zum Pausenpfiff immerhin keine weitere größere Möglichkeit mehr zu. 0:1 aus ihrer Sicht der Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Leverkusen zwar bemüht, doch die ersten Abschlüsse hatten erneut die "Gunners". Trossard (49.) und Viktor Gyökeres (52.) scheiterten aus der Distanz.

Schiedsrichter Christian Dingert hat im Topspiel viel zu tun. Zwei Treffer des FC Bayern zählen nicht, Jackson und Diaz fliegen vom Platz und Leverkusen nutzt die Überzahl nicht. 16.03.2026 | 12:02 min

Rice macht den Deckel drauf

Trotz sichtbar erhöhten Bemühungen der in himmelblau spielenden Gäste, strahlte die Hjulmand-Elf weiter wenig Gefahr aus. Dafür nutzte Arsenal die sich nun bietenden Räume. Nachdem Quansah zunächst noch vor dem einschussbereiten Ex-Leverkusener Piero Hincapie rettete, sorgte Declan Rice wenig später für die Vorentscheidung.

Ein missglückter Befreiungsschlag landete genau in den Füßen des englischen Nationalspielers. Der dribbelte an die Strafraumkante und schlenzte den Ball flach aus zentraler Position ins rechte untere Eck - Blaswich war erneut ohne Chance.

Leverkusen machte hinten jetzt auf, Arsenal setzte auf Konter. Kai Havertz Treffer zum vermeintlichen 3:0 (71.) wurde wegen Handspiels wieder aberkannt, Saka scheirterte sechs Minuten später an Janis Blaswich. So blieb es beim 2:0 - das Aus für Kasper Hjulmand und Bayer Leverkusen.

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