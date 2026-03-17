Bodö/Glimts Husarenritt durch die Champions League ist beendet. Sporting drehte die 0:3-Pleite aus dem Hinspiel in Norwegen und steht im Viertelfinale - gegen Bayer oder Arsenal.

Leitete die Aufholjagd Lissabons ein: Goncalo Inacio Quelle: AFP | PATRICIA DE MELO MOREIRA

Sporting Lissabon steht im Viertelfinale der Champions League. Gegen das bisherige Überraschungsteam Bodö/Glimt lieferte der portugiesische Meister eine offensive Glanzleistung und machte die 0:3-Niederlage im Hinspiel in Norwegen mit einem 5:0-Sieg nach Verlängerung wett.

Die Treffer für Sporting erzielten im strömenden Regen Goncalo Inacio in der 34. Minute, Pedro Goncalves (61.), Luis Suarez per Strafstoß in der 78. und Maxi Araujo in der 92. Minute, Rafael Nel setzte in der 122. Minute den Schlusspunkt. Im Viertelfinale wartet nun der FC Arsenal oder Bayer Leverkusen (Hinspiel 1:1). Die Duelle finden am 7./8. und 14./15. April statt.

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Sporting setzt Bodö von Beginn an unter Druck

Bodö begann mit einem Champions-League-Novum: Sechsmal dieselbe Startelf in Folge hatte noch kein Team aufgeboten. Sporting setzte sie sofort unter Druck und erspielte sich zahlreiche Hochkaräter.

Nach einem Eckball brachte Abwehrchef Inácio per Kopf die Führung. Der 24-Jährige stellte mit seinem 29. Champions-League-Einsatz einen Klubrekord auf. Odin Björtuft (42.) vergab eine seltene Ausgleichschance, sein Kopfball tänzelte zweimal auf der Latte.

Saison für Bodö/Glimt ein großer Erfolg

Gonçalves erhöhte nach einem schön herausgespielten Angriff. Dem 3:0 ging ein Handspiel von Fredrik Björkan voraus. Sporting spielte wie im Rausch. Nuno Santos (83.) traf den Pfosten, ehe die Verlängerung die Entscheidung brachte. Sporting steht damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Viertelfinale der Champions League.

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Für Bodö war die Saison trotz des Ausscheidens ein Riesenerfolg. Erst eine norwegische Mannschaft war in der Königsklasse weiter gekommen als Bodö/Glimt: Rosenborg Trondheim erreichte in der Saison 1996/97 das Viertelfinale.

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Quelle: dpa, SID, ZDF