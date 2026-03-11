  3. Merkliste
Sport

Champions League: Bodö/Glimt schlägt auch Sporting Lissabon

Sensations-Klub aus Norwegen:Bodö/Glimt lehrt auch Sporting Lissabon das Fürchten

|

Nördlich des Polarkreises feiert Bodö/Glimt sein nächstes Fußball-Fest. Der Champions-League-Schreck gewinnt das Achtelfinal-Hinspiel gegen Sporting Lissabon klar.

Der dänische Stürmer von FK Bodø/Glimt, Kasper Høgh, versucht per Kopfball gegen den portugiesischen Torhüter Rui Silva von Sporting CP zu treffen

Die Außenseiter vom FK Bodö/Glimt schreiben weiter Champions-League-Geschichte. Im Achtelfinal-Hinspiel setzten sich die Norweger gegen Sporting Lissabon mit 3:0 durch.

11.03.2026 | 2:59 min

Der FK Bodö/Glimt hat das Tor zum Viertelfinale der Champions League weit aufgestoßen. Dem norwegischen Klub, der sich in dieser Saison zum wahren Schrecken für Topvereine mauserte, gelang ein 3:0 (2:0) gegen Sporting Lissabon.

Nachdem der Außenseiter in den Playoffs Vorjahresfinalist Inter Mailand ausgeschaltet hatte, winkt nun das Viertelfinale.

Fußball: Jubel bei Bodö/Glimt nach dem Sieg bei Inter Mailand.

FK Bodö/Glimt hat Historisches geleistet: Mit dem 2:1 bei Inter Mailand ist der Klub der erste norwegische Verein, der in der K.o.-Endrunde der Champions League weitergekommen ist.

25.02.2026 | 2:45 min

Dort könnte Bayer Leverkusen warten. Die Werkself hatte sich im Achtelfinal- Hinspiel gegen den FC Arsenal ein 1:1 (0:0) erkämpft.

FK Bodö/Glimt - Bolzplatz

Conference-League-Viertelfinale, Europa-League-Halbfinale, Champions League: Der norwegische Klub FK Bodø/Glimt schreibt ein modernes Fußballmärchen. Wie hat der Verein das gemacht?

02.10.2025 | 15:25 min

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

Quelle: SID, dpa, ZDF
Über dieses Thema berichtet das ZDF in sportstudio UEFA Champions League am 11.03.2026 ab 23 Uhr.
