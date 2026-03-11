Champions League: Bodö/Glimt schlägt auch Sporting Lissabon

Sensations-Klub aus Norwegen:Bodö/Glimt lehrt auch Sporting Lissabon das Fürchten
Nördlich des Polarkreises feiert Bodö/Glimt sein nächstes Fußball-Fest. Der Champions-League-Schreck gewinnt das Achtelfinal-Hinspiel gegen Sporting Lissabon klar.
Der FK Bodö/Glimt hat das Tor zum Viertelfinale der Champions League weit aufgestoßen. Dem norwegischen Klub, der sich in dieser Saison zum wahren Schrecken für Topvereine mauserte, gelang ein 3:0 (2:0) gegen Sporting Lissabon.
Nachdem der Außenseiter in den Playoffs Vorjahresfinalist Inter Mailand ausgeschaltet hatte, winkt nun das Viertelfinale.
Dort könnte Bayer Leverkusen warten. Die Werkself hatte sich im Achtelfinal- Hinspiel gegen den FC Arsenal ein 1:1 (0:0) erkämpft.
Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.