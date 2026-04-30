Strafe für so einen "Mist" zu hoch:Wo die Probleme bei den Elfmeter-Diskussionen liegen
von Sebastian Ungermanns
Im Spiel zwischen Atlético Madrid und dem FC Arsenal in der Champions League gab es wieder Elfer-Aufregung. Experte Thorsten Kinhöfer findet dafür deutliche Worte.
Am Ende stand ein 1:1 zwischen Atlético Madrid und dem FC Arsenal im Hinspiel des zweiten Champions-League-Halbfinals. Nach dem Neun-Tore-Spektakel von Bayern München und PSG am Tage zuvor hatte auch das zweite Spiel einiges an Torchancen und Diskussionsstoff zu bieten. Einmal mehr im Mittelpunkt: drei Schiedsrichterentscheidungen.
Der FC Arsenal ging kurz vor der Pause durch einen Strafstoß in Führung. Das vorangegangene Foul - ein Schubser von Madrids David Hancko gegen Arsenals Viktor Gyökeres - empfand Experte René Adler im "sportstudio Champions League" zwar als etwas "billig", nannte die Entscheidung aber dennoch vertretbar.
Ben White ähnlich wie Davies am Vortag
Spannender wurde es bei der zweiten Szene. Ähnlich wie bei Bayerns Alphonso Davies sprang Arsenals Ben White der Schuss von Marcos Llorente erst leicht an den Oberschenkel und dann an die Hand. Schiedsrichter Danny Makkelie zeigte auf den Punkt. "Wir haben das ja gestern schon bei Bayern München gesehen: Das ist halt ein Handspiel", urteilte ZDF-Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer.
Doch der 57 Jahre alte Ex-Bundesligaschiedsrichter holte in der Frage um diese Art von Handelfmetern noch etwas weiter aus: "Ich glaube, man muss mal langsam daran gehen, dass man mal überlegen muss, ob solche Handspiele überhaupt gepfiffen werden müssen", so Kinhöfer.
Und auch aus der dritten Szene des Abends leitete Kinhöfer eine Frage für den Umgang mit dem Schiedsrichterwesen allgemein ab. In der 79. Minute traf erneut Hancko Arsenals Eze am Fuß. Der Unparteiische entschied zunächst auf Elfmeter - korrigierte sich nach VAR-Eingriff und Ansicht der Videobilder jedoch.
"Wenn ich sehe, was der Trainer von Atlético Madrid da für einen Zirkus an der Seitenlinie aufführt und der vierte Offizielle nicht in der Lage ist, dem ein bisschen Einhalt zu gebieten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der Druck von außen so stark auf den Schiedsrichter niederprasselt", ordnet Kinhöfer die Szene ein.
Kinhöfer: UEFA muss Einhalt gebieten
Seiner Ansicht nach, sollte sich der VAR in dieser Szene überhaupt nicht melden, da ein Kontakt stattgefunden habe. Wenn der Schiedsrichter diese Situation im Spiel ahnde, dann müsse sie auch bestehen bleiben.
Auf den Druck, der in solchen Spielen auf die Schiedsrichter ausgeübt wird, angesprochen, sagte Kinhöfer: "Man hat ja gerade wieder gesehen: Da stehen vier, fünf Spieler von Atlético und reden auf den Schiedsrichter ein. Der Trainer von Atlético führt sich da draußen auf - das ist ja fast nicht mehr jugendfrei, wie der gestisch und mimisch auf den Schiedsrichter einredet."
Letztendlich blieb es beim 1:1-Remis zwischen den beiden Teams. Alles drin im Rückspiel und eines hat auch diese Partie wieder klar gemacht. Die Diskussionen um VAR, Schiedsrichterwesen und Diskussionskultur im Fußball wird noch eine Weile erhalten bleiben.
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