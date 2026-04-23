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Adler und Eisbären kämpfen um DEL-Titel: Kühnhackl: "

Adler und Eisbären kämpfen um DEL-Titel:Kühnhackl: "Chancen, die wir kriegen, müssen wir nutzen"

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Tom Kühnhackl

Mannheim und Berlin bestreiten am Freitag ihre erste Partie im Playoff-Finale der DEL. Stürmer Tom Kühnhack schätzt im Gespräch mit Lilli Engels die Chancen seiner Adler ein.

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Quelle: Reuters

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