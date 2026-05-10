Tennis - ATP: Zverev rauscht in Rom ins Achtelfinale

Alexander Zverev hat seine Drittrundenpartie gegen den Belgier Alexander Blockx mit einem 6:1, 6:4 souverän gemeistert. Von körperlichen Problemen war nichts zu sehen.

Alexander Zverev hat sich in Rom in der 3. Runde souverän gegen Alexander Blockx durchgesetzt. Quelle: dpa

Alexander Zverev hat sich von seinen gesundheitlichen Problemen gut erholt und beim Tennis-Masters in Rom das Achtelfinale erreicht. Der zweimalige Turniersieger, der zuletzt über Fieber klagte, gewann sein zweites Match im Foro Italico gegen den Belgier Alexander Blockx nach einer starken Leistung 6:1, 6:4.

Zuvor hatte Zverev (29) geschwächt gegen seinen Landsmann Daniel Altmaier gesiegt, diesmal war sein Arbeitstag schon nach 74 Minuten beendet.

Ich bin noch ein klein bisschen kränklich, aber es geht mir deutlich besser als vor zwei Tagen, meine Energie ist zurück. Das war ein deutlich besseres Match. „ Alexander Zverev

21.03.2025 | 0:20 min

Blockx kann gegen Zverev nicht mithalten

Gegen den aufstrebenden Blockx (21) hatte Zverev zuletzt bereits beim Turnier in München in zwei Sätzen gewonnen. Auch in Rom, wo der Deutsche 2017 und 2024 triumphiert hatte, war er von Beginn an der dominierende Spieler. Nach nur 29 Minuten schnappte er sich den ersten Satz, weil sich Zverev auf seinen gewohnt starken Aufschlag verlassen konnte und auch im Return-Spiel überzeugte.

Blockx konnte auch im zweiten Durchgang nicht mithalten. Nach dem nächsten schnellen Break des Deutschen ließ er seinen Frust am Schläger aus.

Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier München im Halbfinale ausgeschieden. Der Hamburger scheiterte am überragend aufspielenden Flavio Cobolli. 18.04.2026 | 0:32 min

Zverev trifft nun auf Paul oder Dardei

Zverev, der sich mit dem nächsten konstanten Turnier-Auftritt ein weiteres Finalduell mit Dominator Jannik Sinner verdienen will, war nicht mehr aufzuhalten. Er agierte viel am Netz und präsentierte sich das ganze Match über variabel im Angriffsspiel.

In der nächsten Runde trifft der an Position zwei gesetzte Hamburger entweder auf Tommy Paul (USA/Nr. 16) oder Luciano Darderi (Italien/Nr. 18). Rom ist das letzte der drei Sandplatz-Masters der Saison, danach warten auf Zverev noch sein Heimturnier am Rothenbaum und die French Open (ab 24. Mai) als Höhepunkt des Frühjahrs.

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Quelle: sid