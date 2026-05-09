Aus im WM-Halbfinale:Japan stoppt deutsche Tischtennis-Frauen
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Aus der Traum vom Finale: Die deutschen Tischtennis-Frauen verlieren bei der WM im Halbfinale gegen Japan - wie schon bei Olympia 2024.
Der Erfolgslauf der deutschen Tischtennis-Spielerinnen bei der Mannschafts-WM in London hat im Halbfinale sein Ende genommen. Gegen den Olympiazweiten Japan verlor das Team um die Weltranglisten-Neunte Sabine Winter mit 0:3.
Bronze gibt's trotzdem für die deutschen Frauen
Die Auswahl des DTTB verlässt die englische Hauptstadt dennoch mit Bronze - bei großen Tischtennis-Turnieren erhalten die Halbfinal-Verlierer eine Medaille, ein Spiel um Platz drei gibt es nicht.
Japans Finalgegner wird am frühen Nachmittag im Duell des Topfavoriten China mit Rumänien ermittelt (13.30 Uhr/Dyn).
"Japan ist sicherlich der große, große Favorit", hatte Winter vor dem Spiel gesagt, und die Gegnerinnen wurden ihrem Status gerecht. Zwar eröffnete Ying Han das Duell für Deutschland schwungvoll, gewann gegen die Weltranglistenfünfte Miwa Harimoto den ersten Satz klar - musste sich dann aber mit 1:3 geschlagen geben.
Sabine Winter verliert knapp
Anschließend verlor auch Winter - mit 2:3 gegen Hina Hayata. Die Entscheidung fiel dann schon im dritten Match, in dem Nina Mittelham Honoka Hashimoto 0:3 unterlag.
Schon bei den Olympischen 2024 in Paris hatte sich Deutschland den Japanerinnen im Halbfinale geschlagen geben müssen.
Über das Thema berichtete sportstudio.de am 08.05.2026 um 14:19 Uhr im Beitrag "Deutsche Tischtennis-Frauen haben Bronze sicher".
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