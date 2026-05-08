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ZDF-Mittagsmagazin

3x3 Eishockey: Tempo, Action und Spaß: So funktioniert Ultimate Hockey

3x3 Eishockey:Tempo, Action und Spaß: So funktioniert Ultimate Hockey

von Mario Kottkamp

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Ultimate Eishockey

Drei gegen drei, kleineres Spielfeld, draußen und immer begleitet von Musik - das ist Ultimate Hockey. Wie es funktioniert haben, Mario Kottkamp und Sebastian Liebrandt vor Ort erfahren.

Thema
Sport

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