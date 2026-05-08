3x3 Eishockey : Tempo, Action und Spaß: So funktioniert Ultimate Hockey

von Mario Kottkamp 08.05.2026 | 15:57 |

Drei gegen drei, kleineres Spielfeld, draußen und immer begleitet von Musik - das ist Ultimate Hockey. Wie es funktioniert haben, Mario Kottkamp und Sebastian Liebrandt vor Ort erfahren.