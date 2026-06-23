WM 2026: Anreise-Chaos am "New York New Jersey Stadium"

Chaos am "New York New Jersey Stadium":Tückischer Transport: "Da kommen wir zu schlecht hin"
von Frank Hellmann, New York
Ausgerechnet das für acht WM-Spiele auserkorene Stadion in New Jersey liegt verkehrstechnisch ungünstig. Deutsche Fans sollten sich am Donnerstag früh auf den Weg machen.
Die Delegation von Eintracht Frankfurt ist mittlerweile in New York eingetroffen. An der Spitze Vorstandschef Axel Hellmann, Sportchef Markus Krösche und natürlich Mario Götze als Zugpferd.
Die gelben Treter, mit denen der Eintracht-Star einst das goldene Tor im brasilianischen Rio de Janeiro schoss, sind am Rockefeller Plaza in einem Fifa-Museum ausgestellt. Am Montag kam die Entourage aus Mainhattan noch schnell ins German House of Soccer mitten in Manhattan. Gut erreichbar mit der New Yorker Subway, dem Leihfahrrad, Taxi oder notfalls zu Fuß.
Stadion zwischen Sumpfland und Autobahnen
Doch für das WM-Spiel Norwegen gegen Senegal am selben Abend galt das nicht. Deshalb hatten die Frankfurter Bosse sich für die Stippvisite draußen in East Rutherford einen Shuttle organisiert - und brachen Stunden vorher auf. Denn ausgerechnet die für acht WM-Spiele inklusive Endspiel auserkorene Spielstätte ist verkehrstechnisch denkbar schlecht erreichbar.
Zwar liegt sie nur auf der anderen Seite des Hudson River - doch die zählt nicht mehr zu New York, sondern bereits zum Bundesstaat New Jersey. Das "MetLife-Stadium", für die WM umbenannt in "New York New Jersey Stadium", gehört zum Meadowlands Sports Complex, der ans öffentliche Verkehrsnetz unzureichend angeschlossen ist.
Im US-Sport wird dieses Stadion oft verspottet: als abgelegene Insel in einem Meer aus Asphalt, als unzugänglicher Koloss, umgeben von Sumpfland und einem Gewirr aus Autobahnen. Auch weil daneben mit "American Dream" das zweitgrößte Einkaufszentrum des Landes aus dem Boden gestampft wurde.
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Kein Fan vom Schlangestehen
Wenn die deutschen Anhänger den mehr als 80.000 Zuschauer fassenden Schmucktempel zum dritten WM-Gruppenspiel Deutschland gegen Ecuador (Donnerstag, 22 Uhr MESZ) aufsuchen wollen, sollten sie auf alle Fälle Geduld mitbringen. Eine Eigenschaft, die dem New Yorker ohnehin zugeschrieben wird, weil die nie schlafende Großstadt an einigen Stellen einfach überläuft.
Hae-Ling Choi von der Initiative "Hands Off New York", die sich gegen die Praktiken der US-Einwanderungsbehörde ICE in einem Netzwerk engagiert, will deshalb um die Begegnungen einen Bogen machen.
"Das Spiel dauert 90 Minuten, aber dafür müsste ich ja anderthalb Tage freinehmen, um irgendwie hin- und zurückzukommen. Ich bin nicht der größte Fan davon, überall so lange Schlange zu stehen."
Verkehrschaos beim ersten WM-Spiel
Der im April 2010 errichtete Neubau wurde gemeinsam von den NFL-Klubs New York Giants und New York Jets finanziert - und kostete weit mehr als eine Milliarde Euro. Eingerechnet knapp 30.000 Parkplätze, auf denen das im US-Sport so beliebte "Tailgating" veranstaltet wird - Stunden vor Anpfiff an der Ladefläche eines Wagens vorglühen.
Das geht bei der WM allerdings nicht, denn das Areal ist weiträumig abgesperrt. Ebenso einige Zubringer, was beim ersten WM-Spiel zwischen Brasilien und Marokko (1:1) zu einem Verkehrschaos führte.
Fan: "Schwer zu glauben, dass wir in Amerika sind"
Auch fehlende Beschilderung und falsche Fahrpläne sorgten für viel Frust. "Ich lebe in Amerika und war bei großen Veranstaltungen, aber ich habe das noch nie gesehen. Es ist schwer zu glauben, dass wir gerade in Amerika sind", sagte die betroffene Brasilianerin Aline Kubik der "New York Post".
Im Grunde kamen nur diejenigen gut hin und zurück, die sich für stolze 98 Dollar (rund 86 Euro) über eine App ein Ticket für die Sonderzüge zum Stadion gekauft hatten. Der Betreiber lobte sich dafür, "erfolgreich 21.578 Fans in 90 Minuten bewegt" zu haben. Das sollte bei dem Preis aber auch gelingen.
Zehn Kilometer Luftlinie: "Da kommen wir zu schlecht hin"
Viele Einheimische schreckt grundsätzlich die schlechte Erreichbarkeit ab. Bei einer Umfrage an der International German School New York hob aus der zehnten Klasse nur einer die Hand, der schon eine Veranstaltung in dem riesigen WM-Stadion besucht hatte.
Die meisten Schüler sagten: "Da kommen wir zu schlecht hin." Obwohl es Luftlinie keine zehn Kilometer aus dem Zentrum von New York sind.
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