Pickleball statt Fußball: New York noch nicht im WM-Fieber

In New York ist das Sportangebot riesig. Die Basketballer der Knicks sind in aller Munde. Und im Central Park wird lieber Pickleball gespielt. Ein Streifzug abseits der Fußball-WM.

Spielflächen für Pickleball im Central Park in New York Quelle: ap

Der Eingangsbereich zum Papillon hängt bereits voll mit riesigen Fußbällen. Auch unter der Decke baumeln die schwarz-weiß gepunkteten Attrappen. Diese Sportsbar an der 54th Street im Herzen von New York unweit der Madison Avenue will bald ein Hotspot dieser Fußball-Weltmeisterschaft werden.

Große Bühne für NBA

Draußen das Hinweisschild: "Watch the World Cup - book your watch party". Doch was ist hier bitte am Mittwochabend ganz ohne Soccer abgegangen?

Es sind die NBA-Finals der New York Knicks, die die Menschen gerade begeistern, betören oder berauschen. Wie unweit der Madison Avenue haben sich von der historischen Aufholjagd im Madison Square Garden weite Teile dieser aufregenden Großstadt in den Ausnahmezustand versetzen lassen.

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Was im vierten Spiel der Finalserie grausam begann, mündete noch in einem grandiosen Happy-End. Nach 29 Punkten Rückstand! Einmalig wie exciting. Mit der Folge, dass schreiende Menschen, schwitzende Barkeeper und überschwappende Freude auch denjenigen mitreißen, der Basketball-Übertragungen sonst eher dosiert konsumiert.

Die Knicks spiegeln das Gefühl der Stadt

Die Sportart mit ihren ständigen Unterbrechungen (und wirklich nervigen Werbeslots der US-Sender) ist ohnehin wie gemacht, um zwischendrin zu essen, zu trinken und zu talken. Ob das der Fußball bei den jungen Konsumenten hinbekommt? Barkeeper Nick zuckt mit den Schultern: "I hope so!"

Stunden zuvor hatten an jeder Straßenecke fliegende Händler noch schnell T-Shirts der Knicks verkauft. 20 Dollar das Stück. Für New Yorker Verhältnisse fast ein Schnäppchen. Warum gerade die Einheimischen dieses Team lieben, ist schnell erklärt: Die Knicks haben seit 1973 keine Meisterschaft mehr gewonnen.

Und in New York gilt es fast als Auszeichnung, die schwierigen Jahre mitgemacht zu haben. Hart arbeiten, Rückschläge einstecken und trotzdem weitermachen - das ist das Lebensgefühl einer nie schlafenden Großstadt, von der nicht klar ist, ob sie sich als Schauplatz von acht WM-Partien wirklich vom XXL-Kick vereinnahmen lässt.

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Zumal die Spielstätte, das in New-York-New-Jersey-Stadion umgetaufte MetLife Stadium, auf der anderen Seite des Hudson River liegt. In New Jersey, einem eigenen Bundesstaat. Wer in New York einen Streifzug unternimmt, der spürt schnell, wie schwer es König Fußball haben könnte.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Der Central Park bietet sportliche Vielfalt

Ein Rundgang durch den Central Park vermittelt vor allem sportliche Vielfalt. Hier ein Beachvolleyballplatz, wo Frauen und Männer in den Sand fliegen; da ein Baseballfeld, wo Väter mit Söhnen den Schläger schwingen. Und überall die Ausdauerenthusiasten. Läufer und Radler. Ist es irgendwo auf der Welt cooler, auf welligem Profil unter dem ständigen Vogelgezwitscher bei atemberaubenden Ausblicken auf die Wolkenkratzer seine Kilometer abzuspulen?

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

"The best place", das ist zumindest der subjektive Eindruck, sind in den Abendstunden die 14 Pickleballplätze am Wollman Rink mit Hochhauskulisse im Hintergrund. Die Mischung aus Tennis, Tischtennis und Badminton bringt die Menschen zusammen, denn der Betreiber "CityPickle" legt großen Wert, dass jeder kommen kann. Das Spiel mit dem leichten Ball ist einfach zu lernen. Musiker oben auf der Terrasse erzeugen eine Atmosphäre, die spielerische Leichtigkeit vermitteln. Die US-Amerikaner mögen das.

Was ursprünglich 1965 von drei Vätern mit gelangweilten Kindern erfunden wurde, wächst vor allem in Nordamerika rasant. Der Zulauf im Herzen von New York zeigt es. Der Fußball? Selbst auf den Wiesen kickt kaum einer. Nun wurde am Mittwochabend an zwei Stellen noch rasch Public Viewing aufgebaut: fürs NBA-Finale. Einlass jedoch nur nach Voranmeldung. Sonst wären die Bereiche wohl überrannt worden. Basketball macht's möglich.

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