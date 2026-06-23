Lionel Messi als WM-Rekordtorschütze: Der Fuß Gottes

Nach dem 2:0 gegen Österreich wird Argentiniens Lionel Messi als alleiniger WM-Rekordtorschütze gefeiert, auch von Rangnick. Zugleich zürnt der deutsche Trainer über den VAR.

Im Topspiel der Gruppe J bekommt es Titelverteidiger Argentinien mit Österreich zu tun. Superstar Lionel Messi schreibt ein neues Kapitel Fußballgeschichte. 22.06.2026 | 9:23 min

Das nächste Level der Heldenverehrung für Lionel Messi wurde direkt nach dem Abpfiff erreicht. Ekstatisch jubelte das Publikum, als Argentiniens Kapitän lachend und winkend Auszug hielt aus der Arena von Arlington westlich von Dallas.

Auch Österreichs deutscher Trainer Ralf Rangnick verneigte sich zumindest verbal vor Messi, der mit seinen beiden Treffern zum 2:0-Sieg zum alleinigen WM-Rekordtorschützen aufgestiegen war.

Messi vor Klose

Insgesamt 18 WM-Tore hat Messi nun angehäuft, zwei mehr als der frühere deutsche Nationalspieler Miroslav Klose, der vor dem Turnier die Bestmarke gehalten hatte. Doch nun stehen in Messis Bilanz nach zwei Spielen bei der aktuellen WM bereits fünf Tore.

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"Das war uns vorher schon klar, dass Lionel Messi der beste Spieler der Welt ist, den es je gab", sagte Rangnick. Das habe er erneut unter Beweis gestellt, zwei Tage vor seinem 39. Geburtstag an diesem Mittwoch.

Ragnicks Lob für Messi

Messi gab sich zurückhaltend.

Ich denke nicht so viel darüber nach. Ich bin müde, völlig erschöpft. Ich genieße einfach den Moment. „ Lionel Messi über seinen neuen Torrekord

Dass er zunächst einen Elfmeter kläglich neben das Tor geschossen hatte und von den Österreichern phasenweise gut kontrolliert worden war, aber dennoch der Hauptdarsteller wurde, zeige seine herausragende Qualität, befand Rangnick. "Deswegen ist er Messi, dass er nicht so viele Situationen braucht, um so sein Spiel trotzdem zu entscheiden", sagte er.

Österreichs Vorteil

Seine Mannschaft hatte gegen den Titelverteidiger zwar gut dagegengehalten, aber zu selten für Torgefahr gesorgt. Die Chancen aufs Weiterkommen stehen dennoch gut, zumal Österreich erst ganz am Ende der Gruppenphase gegen Algerien antreten muss. "Es ist sicherlich von Vorteil, dass wir das allerletzte Spiel haben, weil wir dann schon ganz genau wissen, was für ein Ergebnis wir brauchen", sagte Rangnick.

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Zugleich verwies er mehrfach auf jene Szene, die Messis erstem Tor vorausgegangen war. Wie beim besagten Foulelfmeter hätte sich Rangnick ein Einschreiten des VAR gewünscht. Dann hätte der Schiedsrichter Amin Omar "gesehen, was jeder von uns auf der Bank gesehen hat: Nämlich, dass es ein klares Foul an Xaver Schlager war", sagte Rangnick.

Rangnick verärgert

Gemeint war der Ballgewinn zu Beginn des Konters, als Alexis MacAllister dem Österreicher von hinten wohl in die Fersen getreten hatte. Rangnick erzürnte der Verzicht auf ein Eingreifen des VAR so sehr, dass er sein Missfallen noch ein zweites Mal ungefragt vortrug. Er könne das "nicht verstehen", sagte der 67-Jährige.

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Es passte zum 40. Jahrestag von Diego Maradonas Tor mit der berühmten Hand Gottes und seinem anschließenden Sololauf zum Jahrhunderttor, dass nun auch Messis WM-Rekordtreffer eine Debatte nach sich zog.

Schlager eindeutige Geste

Weil die Szene in den TV-Bildern zunächst jedoch nur aus größerer Entfernung gezeigt wurde, ließ sie keine eindeutige Bewertung zu. Umso deutlicher war aber zu sehen, wie sich Schlager direkt nach dem Zweikampf auf dem Boden krümmte.

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Ob die Szene überprüft worden war in der VAR-Zentrale, blieb unklar. Schlagers Interpretation der Szene war jedenfalls unzweifelhaft. Gegenüber dem Vierten Offiziellen deutete er mit einer Geste an, dass ihm MacAllister mit dem Tritt von hinten die Beine wegzogen habe.

Diffus wie Maradonas Handspiel

Die diffusen Umstände von Messi WM-Rekordtor erinnerten auch deshalb an die WM 1986, weil die damals noch nicht so brillante Bildqualität zunächst noch leichte Zweifel zuließ, ob Maradona den Ball bei seinem ersten Tor im Viertelfinale gegen England tatsächlich mit der Hand gespielt hatte.

"Es war ein bisschen Maradonas Kopf und ein bisschen die Hand Gottes", hatte Maradona damals angegeben und so zur Legendenbildung beigetragen. Wenn man so will, hatte das Publikum nun bei Messis Tor den Fuß Gottes erlebt.

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