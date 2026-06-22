Messi krönt sich und führt Argentinien zum Sieg gegen Österreich

Bei Krönung zum WM-Rekordtorschützen:Messi führt Argentinien zum Sieg gegen Österreich
von Bastian Grieble
Lionel Messi hat beim 2:0-Erfolg der Argentinier gegen Österreich den WM-Torrekord von Miroslav Klose gebrochen. Der 38-Jährige erzielte beide Treffer für die "Albiceleste".
Am 22. Juni 1986 erzielte Diego Maradona das Tor mit der "Hand Gottes". Auf den Tag genau 40 Jahre später hat Lionel Messi sich zum alleinigen WM-Rekordtorschützen gekrönt und Argentinien mit einem Doppelpack zum 2:0-Sieg gegen Österreich geführt. Damit steht die "Albiceleste" sicher im Sechzehntelfinale.
Die Gelegenheit, sein 17. WM-Tor per Elfmeter zu erzielen, hatte Messi in der neunten Minute noch ausgelassen. Durch seinen Treffer in der 38. Minute löste der 38-Jährige schließlich Miroslav Klose als Rekordtorschützen ab. Auch das zweite Tor der Argentinier erzielte Messi (90.+5), der nun bei 18 WM-Treffern steht.
Rekordtor in persönlich schwierigen Zeiten
Messi feierte sein Rekordtor ausgiebig mit den Teamkollegen an der Eckfahne. Zum WM-Start gegen Algerien hatte er einen Hattrick erzielt. Persönlich macht der Superstar aktuell keine einfache Zeit durch. Sein Vater Jorge hat große gesundheitliche Probleme.
Strafstoß nach Videobeweis
Das Spiel begann eigentlich wie gemalt für Messi: Nachdem Xaver Schlager und Stefan Posch den Argentinier Lautaro Martínez im Strafraum in die Zange genommen und von den Beinen geholt hatten, zeigte der Schiedsrichter nach Videobeweis doch noch auf den Punkt. Doch ausgerechnet bei der vermeintlich einfachsten Torchance versagten Messi die Nerven.
Danach schlug er die Hände vors Gesicht und schüttelte ungläubig den Kopf. Ein böses Omen muss das für Argentinien nicht sein: Auch beim WM-Triumph 2022 hatte Messi im Turnierverlauf gegen Polen einen Elfmeter verschossen.
Klose gratuliert zum Torrekord
Danach lief es für Messi besser. Mit seinem Führungstor (38.) zog er am bisherigen Rekordhalter Miroslav Klose vorbei, dessen Bestwert er durch seinen Dreierpack zum Auftakt gegen Algerien (3:0) egalisiert hatte.
Klose gratulierte umgehend. "Lionel Messi ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion!", sagte der 48-Jährige der Süddeutschen Zeitung.
Sabitzer beim Außenseiter auffällig
Österreichs Trainer Ralf Rangnick hatte vor der Partie gefordert, seine Mannschaft müsse gegen Messi zeigen, "dass wir eine der besten Mannschaften bei dieser WM sind". Doch den Superstar bekamen die Österreicher nie so richtig in den Griff. Auch mit dem Pressing waren sie nicht so erfolgreich wie erhofft, auch wenn der Dortmunder Marcel Sabitzer vor Messis Tor sogar die Chance zur Führung (23.) hatte.
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Sabitzer eröffnete nach dem Seitenwechsel auch die erhoffte Aufholjagd des Außenseiters. Seinen Freistoß konnte Argentiniens Torwart Emiliano Martínez aber mit einer spektakulären Flugeinlage parieren. Die Österreicher hatten in der zweiten Halbzeit mehr Ballbesitz, Argentinien lauerte noch mehr auf Konter. Nicolás Gonzalez verpasste per Kopf nach einer Messi-Ecke knapp das 2:0 (73.). In der Nachspielzeit machte Superstar Messi alles klar.
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