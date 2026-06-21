Prüfstein Argentinien: Österreichs Realitäts-Check

Österreichs Trainer Rangnick und seine Mannschaft können gegen die Argentinier rund um Messi überprüfen, ob die überbordende Zuversicht in der Alpenrepublik berechtigt ist.

Kann Ralf Rangnick mit Österreich gegen Messi & Co. bestehen? Quelle: Witters

Als das Video viral ging, hatten die Österreicher die Lacher auf ihrer Seite. Zu sehen war darin, wie sich Kapitän David Alaba und der deutsche Trainer Ralf Rangnick im Jahr 2056 als gut gealterte Legenden an Österreichs Gewinn des WM-Titels vor 30 Jahren erinnern.

Mittelstürmer Marko Arnautovic ist im Video mittlerweile Bundespräsident und sagt kuriose Sätze, die ihm ja wirklich jederzeit zuzutrauen sind. Wie diesen hier: "Es gibt Kinder, die waren 2026 noch gar nicht geboren. Und trotzdem: Die wissen ganz genau, wo sie damals waren."

Und eine Mutter liest ihrer Tochter vor dem Einschlafen aus einem Kinderbuch vor: "Mit letzter Kraft und ganz viel Mut lief Konni Laimer auf das deutsche Tor zu und dann…" Schnitt. "Weltmeister, Oida!", jubeln zwei Männer von der Müllabfuhr.

Hohe Erwartungshaltung in Österreich

Was von den Produzenten des KI-Videos als Satire gedacht war, hält ein beträchtlicher Teil der Österreicher allerdings für ein durchaus realistisches Szenario. In einer Umfrage des ORF trauten vor dem Turnier 32 Prozent der Befragten Rangnicks Team tatsächlich den Titel zu, erst dahinter wurden Spanien (25 Prozent) und Frankreich (16 Prozent) genannt.

WM-Neuling Jordanien zeigt gegen Österreich einen starken Auftritt. Die Entscheidung im Auftaktspiel fällt spät in der zweiten Hälfte. 17.06.2026 | 8:24 min

In ihrem zweiten WM-Spiel am Montag in Dallas (19 Uhr MESZ) können die Österreicher überprüfen, ob ihr überbordender Optimismus dem Realitäts-Check standhält. Denn wer wäre besser geeignet als der Weltmeister Argentinien, um das wahre Leistungsvermögen von Rangnicks Mannschaft herauszufinden?

Was das eher mühsame 3:1 gegen Jordanien im ersten Gruppenspiel noch nicht vermochte, dürften Lionel Messi und die anderen Titelverteidiger schon eher schaffen.

Österreichs Trainer Ralf Rangnick lobt Gegner Jordanien für mutiges Auftreten. Seinem Team gönnt er vor dem Argentinien-Spiel Zeit zur Regeneration. 17.06.2026 | 1:58 min

Messi soll vom Zaubern abgehalten werden

Um Argentinien überraschen zu können, setzte Rangnick zunächst auf Entspannung. Im kalifornischen WM-Quartier in Santa Barbara gewährte er zwei freie Tage. Bereits am Samstag flog das Team nach Dallas, um sich an die zwei Stunden Zeitdifferenz zu gewöhnen.

Inhaltlich bereitete Rangnick sein Team darauf vor, dass es nicht nur mit dem besten fast 39 Jahre alten Fußballer der Welt zu tun bekommen wird, sondern mit vielen herausragenden Kickern.

Auch mit fast 39 Jahren ist Lionel Messi für Argentinien Gold wert. Gegen Algerien in seinem 200. Länderspiel holte Messi mit drei Treffern den WM-Rekordtorschützen Miroslav Klose ein. 17.06.2026 | 6:51 min

Wenn er sich die Bank anschaue, "wer da alles reinkam, beziehungsweise noch nicht einmal reinkam, das ist schon absolut hochkarätig", sagte der Trainer über Argentiniens 3:0 gegen Algerien, bei dem Messi alle Tore erzielt hatte. Die Österreicher nehmen sich vor, zunächst Messis Kollegen daran zu hindern, ihren besten Akteur mit Zuspielen zu versorgen. So soll der Künstler so gut es geht vom Zaubern abgehalten werden.

Argentiniens Superstar Lionel Messi hätte im WM-Spiel gegen Algerien die Rote Karte sehen können. ZDF-Experte Kinhöfer analysiert die Szene und tendiert zu einem Platzverweis. 17.06.2026 | 0:16 min

Selbstvertrauen ist da

Bei Romano Schmid hat sich Rangnicks Botschaft längst verfangen. Messi sei zwar "der beste Spieler", den es seiner Meinung nach je gab, sagte der Profi von Werder Bremen, aber auch darüber hinaus wisse jeder, "was auf uns zukommt: Eine Weltklasse-Mannschaft, vielleicht die beste Mannschaft, gegen die ich jemals gespielt habe". Doch das ändert wenig am Selbstvertrauen im ÖFB-Team.

17.06.2026 | 2:22 min

"Wir müssen sie unter Druck setzen", sagte Torwart Alexander Schlager, "dann machen auch sie Fehler." Und Konrad Laimer vom FC Bayern empfahl: "Eklig" sein und "einfach unseren Fußball durchziehen", dann habe Argentinien "keinen Spaß".

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Gregoritsch glaubt an seinen Torriecher

Gegen Jordanien nicht eingesetzt worden war Michael Gregoritsch. Doch wenn es nach dem 32 Jahre alten Offensivspieler des FC Augsburg geht, kann Rangnick ihm trotz seines Tempodefizits ruhig vertrauen. "36 km/h brauchst du im Kopf", ließ Gregoritsch zuletzt nach seinem Doppelpack für Augsburg beim 3:1 gegen Mönchengladbach wissen.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Zu seinem Torinstinkt sagte er: "Die Nase verliert man nicht, auch nicht, wenn man ein bisschen älter wird, sondern die wird immer besser." Im KI-Video kommt Gregoritsch im Museum zu Ehren. "Und hier sehen Sie den linken Schuh vom Gregerl", sagt eine Frauenstimme aus dem Off. Vielleicht bezieht sich das ja auf ein Tor gegen Argentinien und Messi auf dem Weg zu Österreichs WM-Titel.

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