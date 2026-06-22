Weltmeister von 2014 abgelöst:Messi bricht Kloses WM-Torrekord
Lionel Messi ist nun alleiniger WM-Rekordtorschütze. Mit seinem Treffer zum 1:0 gegen Österreich löst der Argentinier Miroslav Klose in der ewigen Bestenliste ab.
Nun ist es passiert: Miroslav Kloses WM-Torrekord ist gebrochen. Lionel Messi erzielte im Gruppenspiel gegen Österreich seinen 17. Treffer bei einer Weltmeisterschaft. Bei Klose stehen 16 Treffer zu Buche.
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Klose hatte mit neuem Torrekord gerechnet
Messi hatte beim Auftakt gegen Algerien den Tor-Rekord von Miroslav Klose mit drei Treffern zumindest schon einmal egalisiert und kam vor dem zweiten Gruppenspieltag wie der deutsche Ex-Nationalspieler auf 16 Treffer bei Fußball-Weltmeisterschaften. Gleichzeitig wurde der Weltmeister von 2022 durch seinen Auftritt auch der erste Spieler, der bei sechs Weltmeisterschaften zum Einsatz kam.
"Ich rechne damit, dass mein Rekord in diesem Turnier fällt", hatte Klose der "Süddeutschen Zeitung" vor dem Turnierbeginn gesagt. "Durch das größere Teilnehmerfeld gibt es mehr Spiele und damit mehr Möglichkeiten, Tore zu schießen."
Auch Kylian Mbappé hat die Chance, Klose bei diesem Turnier einzuholen. Der Franzose erzielte beim 3:1 gegen Senegal zwei Treffer und hat nun 14 WM-Tore auf dem Konto.
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