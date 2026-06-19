Fußball-WM: Kritik an Cristiano Ronaldo: "Er soll in Rente gehen"

In Portugal hält die heftige Diskussion um Cristiano Ronaldo und die Nationalmannschaft an. Sogar eine Spielerfrau forderte nun, der Starspieler solle "in Rente gehen".

Cristiano Ronaldo ist mit Portugal verhalten in seine sechste WM gestartet. Das als Mitfavorit gehandelte Team kam gegen den Außenseiter Demokratische Republik Kongo nicht viel ausrichten. 17.06.2026 | 7:34 min

Nach dem enttäuschenden 1:1 zum WM-Auftakt gegen die DR Kongo ebbt die Kritik an Portugals Nationalmannschaft - und insbesondere ihrem Superstar Cristiano Ronaldo - nicht ab.

Der 41 Jahre alte Offensivspieler ist in der Nationalmannschaft zwar weiterhin gesetzt. Seit dem schwachen WM-Auftakt wird in Medien und in sozialen Netzwerken jedoch besonders viel darüber diskutiert, ob Ronaldo nicht zu alt für hohe Ansprüche sei und ob Portugals Trainer Roberto Martinez ihn nicht durch einen anderen Stürmer ersetzen sollte.

Nur Unentschieden gegen DR Kongo : Sollte Portugal auf Altstar Ronaldo verzichten? Beim schwachen Auftakt Portugals blieb Cristiano Ronaldo ohne Torschuss, hatte weniger Ballkontakte als Kongos Torwart. Ist CR7 mit 41 Jahren nicht mehr gut genug für die Startelf? mit Video 7:34

"Das ist nur Lärm der Medien", versucht Abwehrspieler Ruben Dias die massive Kritik herunterzuspielen. "Cristiano bekommt eine Menge Aufmerksamkeit und steht immer im Scheinwerferlicht. Das ist so, seit ich in der Nationalmannschaft spiele, und das wird auch in Zukunft so sein", meinte er.

Jeder von uns - inklusive Cristiano - ist es gewohnt, mit diesem medialen Druck umzugehen. Wir kennen das aus unseren Clubs, aus der Nationalmannschaft, von Weltmeisterschaften und aus den europäischen Wettbewerben. „ Ruben Dias, portugiesischer Nationalspieler

Spielerfrau streitet mit Fan um Cristiano Ronaldo

Umso ungünstiger wirkt es, dass inzwischen auch aus den eigenen Reihen Kritik laut wird - zumindest aus dem erweiterten Kreis des Teams. Denn Madalena Aragao, Lebensgefährtin von Ronaldos Teamkollegen Joao Neves, löste mit einer unverhohlenen Rücktritts-Aufforderung an Cristiano Ronaldo jüngst einen weiteren Streit auf Instagram aus.

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Unter einem Foto von Neves und Aragao kommentierte ein Ronaldo-Anhänger: "Dein Freund ist ein Idiot. Sag ihm, er soll den Ball zu meinem GOAT (Der Größte aller Zeiten) passen."

Die 20 Jahre alte Schauspielerin antwortete daraufhin:

Sag deinem GOAT, er soll in Rente gehen. Er ist sehr eigensinnig! „ Madalena Aragao, Schauspielerin und Lebensgefährtin von Joao Neves

Seitdem wird sie in der Kommentarspalte ihres Instagram-Accounts teils massiv von Ronaldo-Anhängern beleidigt.

Spieler zu häufig am Strand?

Für weitere Unruhe sorgten portugiesische Medien, die Spieler dafür kritisierten, in ihrem WM-Quartier in Florida vermeintlich zu häufig an den Strand oder den Hotelpool zu gehen. Laut Ruben Dias seien das falsche Informationen - doch auch diese "unnötige Unruhe" trage zur angespannten Stimmung rund um das hoch gehandelte Team bei.

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An den "gemeinsamen Traum" vom WM-Titel glaubt Ruben Dias aber nach wie vor. "Bis jetzt ist nichts passiert", sagte er. "Niemand kann erwarten, dass so ein Turnier von Anfang an perfekt läuft. Ich denke: Je eher die schwierigen Phasen kommen, desto besser ist es."

Quelle: dpa