Fußball-WM: Sollte Portugal auf Cristiano Ronaldo verzichten?

Beim schwachen Auftakt Portugals blieb Cristiano Ronaldo ohne Torschuss, hatte weniger Ballkontakte als Kongos Torwart. Ist CR7 mit 41 Jahren nicht mehr gut genug für die Startelf?

Cristiano Ronaldo ist mit Portugal verhalten in seine sechste WM gestartet. Das als Mitfavorit gehandelte Team konnte gegen den Außenseiter Demokratische Republik Kongo nicht viel ausrichten. 17.06.2026 | 7:34 min

Es ist eine alte Diskussion. Schon bei der WM 2022 stellten Medien und Experten die Frage, ob Cristiano Ronaldo Portugals Angriffsspiel noch belebt. Vor Portugals WM-Achtelfinale in Katar forderte die Mehrheit der portugiesischen Fans in einer Umfrage vor dem Spiel CR7 doch lieber auf der Bank zu lassen. Vier Jahre später ist das Thema bereits nach dem ersten Gruppenspiel in aller Munde.

Der Abgang passte ins Bild. Während sich seine Teamkollegen noch auf eine Ehrenrunde machten, war Cristiano Ronaldo längst frustriert in der Kabine verschwunden.

Ronaldo lehnt Interviews ab

Sichtlich getroffen lehnte Ronaldo nach dem Spiel sämtliche Interviewanfragen ab, schlich im Pulk seiner Mitspieler an den rund 60 wartenden Journalisten vorbei aus dem Stadion. "Es war nicht der Start, den wir wollten, aber das ist noch lange nicht zu Ende. Kopf hoch und Fokus auf das nächste Spiel", schrieb er nach dem Auftakt zu seiner sechsten WM lediglich in den Sozialen Medien.

Die historische Bürde, Cristiano Ronaldo in guten wie in schlechten Zeiten auf dem Platz zu halten, lastet schwer auf ihnen. „ Spaniens Sporttageszeitung Marca

"Das Team, dem es an Vertikalität mangelte, war seinem Vertrauen in Ronaldo ausgeliefert. Doch Vertrauen allein genügt nicht - erst recht nicht in den aktuellen Ronaldo", lautete das harte Urteil der Tageszeitung Público nach dem enttäuschenden 1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo.

Kolumbien findet gegen Usbekistan nur schwer ins Spiel. Der Außenseiter und WM-Debütant verteidigt leidenschaftlich. 18.06.2026 | 6:43 min

Bei WM 2022 traf Ronaldo nur einmal per Elfmeter

Ronaldos letztes Tor bei einem großen Turnier liegt schon zehn Spiele und 802 Minuten zurück. Im Auftaktspiel der WM 2022 in Katar traf Ronaldo per Elfmeter, im weiteren Turnierverlauf und auch bei der EM 2024 in Deutschland warteten Millionen von "CR7"-Fans vergeblich auf den legendären "Siuuu"-Jubel.

Besonders dürfte ihn wurmen, dass andere Stars am ersten Vorrundenspieltag geglänzt hatten. Erling Haaland, Kylian Mbappé und Harry Kane etwa trafen doppelt, ausgerechnet sein ewiger Rivale Lionel Messi war sogar ein Dreierpack gelungen. Ronaldo dagegen wirkte fehl am Platz.

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Null Torschüsse, keine Dribblings, wenig Ballkontakte

Die Horrorbilanz: Null Schüsse aufs Tor, null abgeschlossene Dribblings, null Schlüsselpässe - und sogar weniger Ballkontakte (25) als der kongolesische Torhüter Lionel Mpasi-Nzau (35).

Wir wissen, dass er nicht mehr derselbe ist wie früher. Er ist ein bisschen älter jetzt. „ Ngal Ayel Mukau, Nationalspieler DR Kongo

Eine besondere Manndeckung habe es "nicht wirklich" gebraucht, erklärte Kongos Mittelfeldmotor Ngal Ayel Mukaku nach dem Spiel.

ZDF-Experten Kramer und Streich kritisieren Ronaldo

Bereits vor dem Auftaktspiel hatte Christoph Kramer Ronaldos Position in der Startelf angezweifelt: Er sei der Ansicht, dass "diese portugiesische Mannschaft so mit Weltklasse gespickt ist, dass er ihnen auch ein bisschen was nehmen kann." Der langjährige Trainer des SC-Freiburg, seit der WM ebenfalls ZDF-Experte, stimmte zu.

Die Defensive von Portugal spielt mit einem Mann weniger und das ist sehr schwer zu kompensieren. „ Christian Streich

Nationaltrainer Roberto Martínez wollte das Ergebnis nicht zu hoch hängen. "Es ist besser, in der Gruppenphase so eine Leistung zu zeigen und sich noch deutlich zu verbessern, denn die Einstellung war sehr gut", sagte der 52-Jährige.

Stürmt bald Ramos statt Ronaldo?

Doch Martínez, der seinen Posten nach der WM räumen wird, steht vor einer kniffligen Entscheidung: Bleibt Ronaldo auch gegen Usbekistan seine zentrale Figur?

Beim WM-Achtelfinale 2022 blieb CR7 bis zur 74. Minute auf der Bank und Portugal besiegte die Schweiz mit 6:1. Goncalo Ramos hat ihn im Sturmzentrum tadellos vertreten und damals dreimal getroffen. Der 24-jährige Joker von PSG wartet auch bei dieser WM als Ronaldo-Alternative auf seine Chance.

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Quelle: SID, ZDF