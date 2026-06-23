Cristiano Ronaldo hat beim Sieg von Portugal gegen Usbekistan mehrere WM-Rekorde aufgestellt. Die "Selecao" ist nun im Turnier angekommen.

Cristiano Ronaldo bejubelt sein Tor

Einen Tag nachdem Lionel Messi zum Rekordtorschützen aufstieg, eroberte sich Cristiano Ronaldo einen anderen WM-Rekord von dem Argentinier zurück. Mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen Usbekistan wurde der 41-jährige Rekordjäger zum ersten Spieler aller Zeiten, der bei sechs Weltmeisterschaften traf. Außerdem ist er nun der älteste WM-Doppelpacker und WM-Rekordtorschütze Portugals.

Nach dem enttäuschenden Remis gegen die DR Kongo sicherte sich die Mannschaft von Roberto Martinez durch das 5:0 im Duell mit Usbekistan den wichtigen ersten Sieg in diesem Turnier.

Portugal hat zum WM-Auftakt einen Sieg verpasst. In Gruppe K trennte sich das Team um Cristiano Ronaldo mit 1:1 von der DR Kongo. Ronaldo stellte dabei einen weiteren Rekord auf. 17.06.2026 | 7:34 min

Traumstart der Portugiesen

Portugal zeigte von Beginn an, dass der Fehlstart korrigiert werden soll. Bereits in den ersten fünf Minuten gab es die ersten guten Torchancen gegen sichtlich überforderte Usbeken. Zunächst schoss Bruno Fernandes über das Tor, dann verpasste Cristiano Ronaldo eine Hereingabe nur knapp.

In der sechsten Spielminute zeigte Cristiano Ronaldo seinen zahlreichen Kritikern, weshalb er wieder in der Startelf stand. Nach einer Flanke von Joao Cancelo stellte der 41-Jährige seinen Torriecher unter Beweis und erzielte das 1:0.

Nuno Mendes traf per Freistoß zum 2:0 (17.) und machte den Traumstart der Portugiesen perfekt. Auch bei diesem Tor nahm Ronaldo in gewisser Weise Einfluss. Da er sich ebenfalls als Freistoßschütze positionierte, gingen die Usbeken davon aus, dass er diesen ausführt. Dieses Ablenkungselement half Mendes dabei, den Ball an der Mauer vorbei ins linke Toreck zu schießen.

Anschlusstreffer von Usbekistan zählt nicht

Nach der Trinkpause kam Usbekistan besser ins Spiel. Diese bessere Phase wäre fast durch den sehenswerten Anschlusstreffer von Azizjon Ganiev (29.) belohnt worden. Das Tor wurde nach einem VAR-Einsatz jedoch aberkannt, da Fayzullaev Joao Cancelo in der Entstehung gefoult hatte.

In Portugal hält die heftige Diskussion um Cristiano Ronaldo und die Nationalmannschaft an. Online wird eine Spielerfrau von Fans attackiert - offenbar als Folge einer Fälschung. 23.06.2026 | 7:34 min

Ronaldo trifft doppelt

In der 39. Spielminute sicherte sich Ronaldo die nächsten Rekorde. Durch seinen Treffer zum 3:0 wurde er zum WM-Rekordtorschützen Portugals und obendrein zum ältesten WM-Doppelpacker. Mit seinem zehnten Tor zog er an Eusebio vorbei. Insgesamt war es sein 144. Treffer für Portugal im 230. Einsatz.

WM: So steht es in der ewigen Torschützenliste ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

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Kurioser Treffer zum 4:0

Kurz nachdem Ronaldo beinahe einen Dreierpack geschnürt hätte, erzielte Khusanov das 4:0 für Portugal per Eigentor im Slapstick-Stil (60.). Nach einer Ecke prallte dem Verteidiger der Ball im Fünfmeterraum von seinem Bein an den Arm und von dort aus in das Gehäuse. Torwart Nematov war machtlos. Nach einem Patzer des Torhüters vergab Ronaldo die Chance, das 5:0 zu erzielen (74.).

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Joker Leao sticht

Fünf Minuten nach seiner Einwechslung erzielte Rafael Leao das Tor zum 5:0-Endstand (87.). Die flache Hereingabe von Nelson Semedo wurde abgefälscht und landete so bei Leao, der per Direktabnahme traf.

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