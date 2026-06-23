Fußball-WM: Englands Tuchel baut auf seine Schlüsselspieler

England gilt als WM-Mitfavorit. Nationaltrainer Thomas Tuchel nimmt diese Rolle an. Denn er sieht viele Schlüsselspieler in seinem Team - allen voran Harry Kane.

Topfavorit England steigt heute Abend in den 2. Spieltag ein und bekommt es mit Ghana zu tun. 23.06.2026 | 1:30 min

Wer hätte gedacht, dass sich Schottland und England bei einer Fußball-Weltmeisterschaft mal wieder so nahe kommen würden? 28 Jahre sind vergangen, seitdem die Schotten zuletzt beim globalen Kraftmessen dabei waren. Und nun feierten sie in Boston ein - vor allem wegen ihrer grandiosen Fans - viel beachtetes Comeback.

Zu Wochenbeginn gab es den Bettenwechsel in Boston. Die Schotten sind nach Miami weitergereist, die Engländer nach Massachusetts gekommen, für ihr zweites Vorrundenspiel am Dienstag gegen Ghana.

Schottlands Fußballer sind nach 28 Jahren wieder bei einer WM - und mit ihnen auch die Tartan Army. Die berühmten Fans begeistern Boston mit Kilts und Kulturgut. 18.06.2026 | 5:36 min

Großer Bruder, kleiner Bruder

Und ihre Fans haben sofort Spuren in der Stadt hinterlassen. Genau genommen haben sie Spuren beseitigt. Nachdem die Tartan Army, wie die schottischen Anhänger genannt werden, nahezu alle Denkmäler in Downtown Boston mit Straßenkegeln dekoriert hatten - sehr zur Erheiterung der Einheimischen -, entfernten die Engländer diese umgehend wieder. Es hatte was vom großen Bruder, der die stolz errichtete Sandburg des kleinen Bruders aus Langeweile einfach zertritt.

Sportlich gesehen will England ebenfalls in Boston ein Zeichen setzen - und zwar ein weiteres Ausrufezeichen. Der 4:2-Sieg zum WM-Auftakt gegen Kroatien hat viele beeindruckt. Nächster Gegner in der Vorrundengruppe L, die Nationaltrainer Thomas Tuchel als "eine der schwersten dieser WM" bezeichnete, ist Ghana.

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Siegertypen und erfahrene Spieler in Englands Kader

Die Westafrikaner würden "schnell und körperbetont" spielen, so der deutsche Coach der Three Lions. Dass sein Team zu den Mitfavoriten zählt und diese Rolle gegen Kroatien eindrucksvoll unterstrichen hat, ist für Tuchel keine Überraschung. "Seitdem wir zusammen sind, spüre ich viel Spirit, Energie, Qualität und Einsatz", betont der 52-Jährige.

Ja, der Druck der Öffentlichkeit sei da und die Erwartungshaltung der Fans hoch, sagt Tuchel. Doch er habe eben auch "so viele Siegertypen und erfahrene Spieler, die mit Druck umgehen können." Die Rede ist vor allem von Harry Kane.

Kane stellt Englands WM-Torrekord ein

Der Stürmer vom FC Bayern München hatte gegen Kroatien zwei Treffer erzielt. Es waren im zwölften WM-Spiel seine WM-Tore neun und zehn. Somit stellte Kane Englands 36 Jahre alten WM-Rekord von Gary Lineker ein. Der einstige Top-Angreifer gratulierte umgehend, bemerkte allerdings mit einem Zwinkern, dass Kane "eine WM mehr gespielt" habe und "viele seiner Tore Elfmeter" gewesen seien.

Ob Elfmeter oder Treffer aus dem Spiel heraus, wenn England in diesem Turnier weit kommen will, ist Tuchels Team auf seinen Kapitän angewiesen. Und Kane scheint in der Form seines Lebens zu sein. Kein Spieler in Europas Top-Ligen traf vergangene Saison so zuverlässig wie er. In der Bundesliga wurde Kane mit 36 Treffern Torschützenkönig. Insgesamt schoss er wettbewerbsübergreifend sogar 58 Tore.

Englands Trainer Thomas Tuchel spricht nach dem Vorrundenspiel zwischen England und Kroatien im ZDF-Interview mit Alexander Ruda. 18.06.2026 | 3:02 min

Revanche der Schotten in Boston?

"Er ist die beste Nummer neun, die wir je hatten", lobte Lineker. Doch es gibt neben Kane noch andere unverzichtbare Schlüsselspieler wie Jude Bellingham (Real Madrid) oder Declan Rice (Arsenal).

Das Wichtigste ist, dass sie alle am selben Strang ziehen - und das ist bei uns der Fall. Deshalb ist diese Mannschaft so besonders. „ Thomas Tuchel, Englands Nationaltrainer

Bei einem Sieg gegen Ghana stünde sein Team bereits vor dem letzten Gruppenspiel gegen Panama in der K.o.-Runde.

Der heutige Auftritt wird der einzige der Engländer in Boston sein. Die Schotten hingegen könnten zurückkommen in die Massachusetts-Metropole - und zwar als Gegner der deutschen Mannschaft im Sechszehntel-Finale am 29. Juni. Es wäre ihnen regelrecht zu gönnen. Denn dann hätte die Tartan Army die Möglichkeit, dem großen, bösen Bruder aus England eine lange Nase zu zeigen und die Denkmäler in Downtown wieder mit den orangenen Straßenkegeln zu verzieren.

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