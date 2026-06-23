Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Lionel Messi überholt Miroslav Klose in der ewigen WM-Torschützenliste - und Kylian Mbappé knipst trotz Unwetter munter weiter. Die News aus der WM-Nacht im ZDF-Newsletter.

Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

Rekorde seien da um sie zu brechen, heißt es im Sport. Bei einem dieser großen Rekorde war es am gestrigen Abend so weit: Argentiniens Superstar Lionel Messi baut den WM-Torrekord aus, den Miroslav Klose seit dem WM-Halbfinale 2014 gehalten hatte. Sie wissen noch, wann das war: Beim legendären 7:1-Sieg Deutschlands gegen den damaligen Gastgeber Brasilien.

18 Tore hat Lionel Messi damit auf seinem ewigen WM-Torekonto. Doch allzu lange könnte das als Rekord womöglich gar nicht bestehen: Frankreichs Stürmer Kylian Mbappé ist dem Argentinier auf den Fersen. Der traf gegen den Irak in der Nacht nämlich doppelt, steht damit bei 16 Toren - und zieht damit mit Miroslav Klose gleich. Bislang bleibt es die WM der Superstars.

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Das ist in der Nacht passiert

Wer direkt Lust auf WM-Fußball hat: Jordanien fordert Algerien heraus. Seit 5 Uhr live im ZDF.

Die Wikinger und ihr Anführer "rudern" einfach weiter: Erling Haaland hat seine Norweger fast im Alleingang vorzeitig in die K.o.-Runde geführt. Dank des nächsten Doppelpacks ihres Starstürmers gewannen die Skandinavier in East Rutherford mit 3:2 (1:0) gegen Senegal und dürfen nach dem zweiten Erfolg im zweiten WM-Spiel für die heiße Turnierphase planen."

An einem Tag wie diesem dürfen wir mitfeiern. Ein fantastisches Spiel und eine großartige Werbung für den Fußball", sagte der norwegische Trainer Stole Solbakken bei NRK: "Wir sind auf eine der beiden besten Mannschaften Afrikas getroffen, und wir waren die Besseren."

Lange sah es im Spiel zwischen Norwegen und Senegal nach einer klaren Angelegenheit für die Norweger aus - doch dann kam es anders. 23.06.2026 | 9:36 min

Dem Wetterchaos getrotzt, das Mammutspiel gewonnen: Im strömenden Regen von Philadelphia hat Jubilar Kylian Mbappé mit Topfavorit Frankreich den Irak nass gemacht. Nach einer zwischenzeitlichen Unterbrechung von 132 Minuten bezwangen Les Bleus den Außenseiter bei ihrem zweiten WM-Auftritt souverän mit 3:0 (1:0).

Zur Pause mussten die Zuschauerränge in der offenen Arena wegen eines nahen Unwetters evakuiert werden. Letztlich vergingen knapp vier Stunden vom Anpfiff bis zum Abpfiff.

Das Vorrundenspiel der Gruppe I zwischen Frankreich und dem Irak wurde wegen eines Unwetters für über zwei Stunden unterbrochen. Am Ende war es eine klare Angelegenheit. 23.06.2026 | 7:52 min

Lionel Messi bricht mit einem Doppelpack den WM-Torrekord von Miroslav Klose. Der 38-Jährige brilliert beim 2:0-Sieg von Argentinien gegen Österreich und führt sein Team vorzeitig in das Sechzehntelfinale.

Zunächst vergibt Messi in der neunten Minute einen Elfmeter, ehe er in der 38. Minute den Führungstreffer erzielt. Kurz vor Schluss entscheidet er mit seinem zweiten Tor die Partie.

Schlagzeilen des Tages

Diese Spiele stehen an

Den Start in die WM hatten sich die Portugiesen um den fünfmaligen Ballon d'Or-Gewinner Cristiano Ronaldo anders vorgestellt. Gegen den Außenseiter DR Kongo enttäuschte die "Selecao" und spielte nur 1:1.

Die Mannschaft von Rudi Garcia wurde als Titelkandidat gehandelt, nun muss sie bereits im zweiten Spiel Wiedergutmachung leisten. Usbekistan startete mit einer Niederlage gegen Kolumbien in das Turnier. Ein Punktgewinn in der zweiten Partie wäre eine große Überraschung.

Sowohl England als auch Ghana feierten einen Auftaktsieg. Die "Black Stars" setzten sich mit einem Last-Minute-Tor gegen Panama durch, sind in der Partie gegen die "Three Lions" jedoch klarer Außenseiter.

Das liegt auch an der Vorstellung der Mannschaft von Thomas Tuchel im ersten Spiel beim 4:2-Erfolg gegen Kroatien. Die Engländer untermauerten ihren Status als Favorit auf den Titel eindrücklich.

Panama schrammte zum Auftakt gegen Ghana nur haarscharf am ersten Punktgewinn seiner WM-Geschichte vorbei.

Kroatien unterlag starken Engländern zwar mit 2:4, zeigte aber streckenweise eine gute Leistung. Dennoch stehen die Kroaten um Luka Modric im zweiten Spiel unter Druck, Panama sollte jedoch im Normalfall keine große Hürde darstellen.

Kongo erzielte gegen Portugal sein erstes WM-Tor bei der zweiten Teilnahme überhaupt und holte einen Punkt. Kolumbien sollte also gewarnt sein.

"Los Cafeteros" um Bayern-Profi Luis Diaz starteten mit einem 3:1-Sieg gegen Usbekistan in das Turnier und wollen gegen den nächsten Außenseiter nahtlos daran anknüpfen.

Hintergründe

Nach dem Auftaktsieg gegen Kroatien spielt England heute sein zweites Gruppenspiel. Dort hat sich in der Spielphilosophie in den vergangenen Jahren einiges getan - nicht angestoßen durch den aktuellen Trainer Thomas Tuchel, sondern durch seinen Vorgänger Gareth Southgate.

Die ZDF-Dokumentation "Dear England" zeigt, mit welchen Mitteln der die Engländer zurück an die internationale Spitze brachte - und dass das Rezept dafür nicht zwingend auf dem Fußballplatz lag. Unser Kollege Florian Vonholdt hat das hier für Sie aufgeschrieben:

Viel Spaß beim Lesen!

Hingucker (der Nacht)

Seinen WM-Torrekord ist Miroslav Klose seit gestern Abend dank Lionel Messi los. Die 16 Tore des ehemaligen deutschen Nationalstürmers sind jedoch nach wie vor Hingucker.

Als verlässlicher Vollstrecker wird Miroslav Klose zur Legende: 2014 krönt er sich zum Weltmeister und wird mit 16 Treffern zum besten WM-Torschützen der Geschichte. 14.04.2026 | 8:32 min

Zitat des Tages

Ich habe doch immer gesagt, der Messi ist kein Schlechter. „ Miroslav Klose

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion