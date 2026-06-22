Nico Schlotterbeck fällt für den Rest der WM aus

Bittere Nachricht fürs DFB-Team und Bundestrainer Nagelsmann: Verteidiger Nico Schlotterbeck fällt mit einer Verletzung für den Rest des Turniers aus.

Nico Schlotterbeck wird nach einer Verletzung behandelt. Quelle: Witters

Nach seiner Verletzung im Spiel gegen die Elfenbeinküste ist jetzt klar: DFB-Verteidiger Nico Schlotterbeck wird für den Rest der WM verletzungsbedingt ausfallen. Die Diagnose Bänderris im linken Sprunggelenk macht einen weiteren Einsatz bei dem Turnier unmöglich. Schlotterbeck war im Spiel gegen die Ivorer nach 15 Minuten behandelt worden, aber erst in der Halbzeit für Antonio Rüdiger ausgewechselt worden.

Die Verletzung von Schlotterbeck in seinem 29. Länderspiel ist bitter für Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der BVB-Verteidiger ist wichtig für den Spielaufbau aus der Abwehr heraus und war als einziger Linksfuß unter den Innenverteidigern Stammkraft. Nach dem frühen Ausscheiden 2022 endet auch die zweite WM-Teilnahme für Schlotterbeck mit einer bitteren Enttäuschung. Rüdiger könnte nun Schlotterbecks Platz als Startelf-Spieler in der Innenverteidigung des DFB-Teams einnehmen.

Lange rennt die DFB-Elf im zweiten Gruppenspiel einem Rückstand hinterher. Doch dann beweist Bundestrainer Nagelsmann mit seinen Auswechslungen ein glückliches Händchen. 21.06.2026 | 10:09 min

Nagelsmann: Schlotterbeck wird uns sehr fehlen

"Schlotti wird uns auf dem Platz als herausragender Verteidiger sehr fehlen, vor allem auch sein exzellenter Spielaufbau", sagte Nagelsmann in einer ersten Reaktion.

Es hätte seine WM werden können. „ Julian Nagelsmann, Bundestrainer

"Wir haben gestern alle versucht, ihn aufzubauen - zum Glück ist er ein sehr positiver Typ, der schon wieder vorausblickt", so Nagelsmann. "Es ist ein schönes Zeichen, dass er zunächst hier im Mannschaftskreis bleibt, denn er hat auch neben dem Platz Einfluss. Trotz seines Ausfalls sind wir in der Innenverteidigung mit Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton und Malick Thiaw weiterhin sehr gut aufgestellt für die WM.“

Nagelsmann darf keinen Ersatz für Schlotterbeck nominieren

Nach der Muskelverletzung von Lennart Karl muss Nagelsmann damit schon den zweiten Turnierausfall verkraften. Fest steht, dass er jetzt keinen Ersatzmann mehr in sein Aufgebot für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada berufen kann. Dies liegt an den FIFA-Regularien. Die besagen, dass verletzte Feldspieler nur bis 24 Stunden vor dem ersten eigenen Turnierspiel durch einen anderen Akteur ersetzt werden dürfen. Für die DFB-Elf lief die Frist also bereits am 13. Juni ab, einen Tag vor dem 7:1 gegen Curaçao.

Nach dem Ausfall von Bayern-Profi Lennart Karl wegen einer Muskelblessur hatte Nagelmann am 5. Juni noch den Leipziger Assan Ouedraogo nachträglich in seinen Turnierkader nachholen können. Keine Anwendung findet die Regel auf die Torhüter. Bei einer Verletzung, die das Turnier-Aus bedeutet, kann ein Ersatzmann nominiert werden. Sollte einer aus dem Trio Manuel Neuer, Oliver Baumann und Alexander Nübel ausfallen, stünde Jonas Urbig schon bereit. Genau für diesen Fall hatte Nagelsmann den 22 Jahre alten Münchner als sogenannten Trainingstorwart mit nach Amerika genommen.

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