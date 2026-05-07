Der SC Freiburg zieht ins Finale der Europa League ein. Beflügelt durch einen starken Lukas Kübler und eine frühe rote Karte der Gäste, reichte den Breisgauern ein 3:1-Sieg.

Steht im Finale der Europa League: Der SC Freiburg rund um Philipp Treu. Quelle: AFP | THOMAS KIENZLE

Der SC Freiburg zieht erstmals in ein Finale der Europa League ein. Im Halbfinal-Rückspiel nahmen die Breisgauer ihre Gäste von Sporting Braga früh in die Mangel und gewannen mit 3:1, nachdem sie die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel vergangene Woche erst wieder gutmachen mussten.

Für die Aufholjagd im eigenen Stadion stellte Trainer Julian Schuster im Vergleich zum Hinspiel an zwei Stellen um: Stammspieler Yuito Suzuki fällt weiterhin verletzt aus, für ihn rückte Nicolas Höfler in die Startformation, Johan Manzambi spielte dafür offensiver. Ebenso ersetzte Lukas Kübler auf der Außenbahn Jordy Makengo.

Die Freiburger gingen trotz der Hinspielpleite mit Rückenwind ins ausverkaufte Rückspiel: Alle sechs Heimspiele hat der SC in dieser Europa-League-Spielzeit gewonnen. Im Achtel- und Viertelfinale waren die Siege mit 5:1 gegen Genk und 3:0 gegen Vigo sogar deutlich.

Frühe Überzahl für Freiburg

Dementsprechend mutig starteten die Breisgauer - was sich direkt in der sechsten Minute auszahlte: Matanovic setzte beim ersten Konter der Partie mit einem Kontakt Jan-Niklas Beste in Szene. Auf dem Weg alleine auf das gegnerische Tor wurde er kurz vor dem Strafraum von Gegenspieler Dorgeles zu Fall gebracht. Ein klarer Fall für Schiedsrichter Massa: Platzverweis für den Linksverteidiger, eine frühe Schwächung für Braga.

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Doch obwohl Beste den anschließenden Freistoß nicht nutzen konnte: Die Anfangsphase gehörte den Freiburgern mit deutlich über 60 Prozent Ballbesitz - und dem 1:0 durch ein Slapstick-Tor des Mentalitätsspielers Lukas Kübler in der 19. Minute.

Freiburg gibt weiter den Ton an - und Manzambi trifft

Auch im Anschluss an das Tor ließ der SC Freiburg seinen Gästen keinen echten Zugriff auf das Spiel. Nach der ersten halben Stunde kamen die Portugiesen zwar mit zwei Torschüssen vor Freiburgs Keeper Noah Atubolu, mit einem Expected-Goals-Wert von 0,03 war das jedoch gelinde gesagt harmlos.

Kurz vor der Pause nutzten die Freiburger ihre Überlegenheit erneut: Johan Manzambi wird vor dem gegnerischen Strafraum nicht angegriffen, zieht zentral in die Mitte und trifft per sehenswertem Fernschuss aus rund 25 Metern ins linke Toreck. Kombiniert aus Hin- und Rückspiel die erste Führung der Breisgauer.

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Beinahe hätte die nicht lange gewährt: Mit einer der letzten Aktionen der ersten Hälfte geht Braga-Angreifer Victor Gomez am rechten Strafraumrand durch die SC-Abwehr und sogar an Noah Atubolu vorbei, trifft dann aber nur den Pfosten. Auch der Nachschuss von Rodrigo Zalazar trifft nur einen Freiburger Verteidiger.

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Freiburg kommt energischer aus der Pause

Doch direkt nach der Pause bestimmten die Breisgauer wieder die Partie. Mittelfeldspieler Vinzenzo Grifo traf in der 47. Minute mit einem Schlenzer den Außenpfosten. Abwehrchef Matthias Ginter verfehlte zwei Minuten später mit einer Direktabnahme das gegnerische Tor aus knapp 30 Metern hauchdünn.

Der SC Freiburg will im Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen Sporting Braga offensiv spielen und hofft auf einen möglichen Lucky Punch 07.05.2026 | 1:00 min

Sporting Braga tat sich zusehend schwer, den frühen Platzverweis ihres Linksverteidigers zu kompensieren. Mit teilweise bis zu 75 Prozent Ballbesitz für die Breisgauer fanden auch die kommenden Minuten größtenteils in der Hälfte der Gäste statt.

Schon wieder Kübler: Der Joker wird zum Doppelpacker

Stattdessen gelang es den Breisgauern nur Minuten später, die Führung noch weiter auszubauen: Nach einer weiten Freistoßflanke von Vincenzo Grifo war es wieder Lukas Kübler, der dieses Mal am höchsten stieg und mit dem Kopf zum 3:0 einnickte (72.).

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Bis Braga sieben Minuten später fast aus dem Nichts zum Anschlusstreffer kam: Joao Moutinho brachte aus dem Zentrum eine Freistoßflanke nach rechts in den Strafraum. Dort legt Victor Gomez mit der rechten Innenseite quer, wo am zweiten Pfosten Pau Victor per Kopf einnickte (79.).

Rassige Schlussphase - mit dem besseren Ende für Freiburg

Dementsprechend hitzig wurde die anschließende Schlussphase: Ein Tor hätte den Gästen aus Braga gereicht, um in die Verlängerung einzuziehen. Und trotzdem gelang es Gorby in der 88. Minute nach einer Ecke gleich zwei Mal völlig unbedrängt Noah Atubolu mit einem Fernschuss herauszufordern.

Doch treffen konnten die Gäste nicht mehr: Freiburg behielt die Oberhand - und zieht erstmals in ein Finale eines europäischen Wettbewerbs ein, wo sie am 20. Mai in Istanbul auf Aston Villa treffen werden.