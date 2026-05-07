Trotz Freiburgs Einzug in das Finale der Europa League kann die Bundesliga keinen zusätzlichen Startplatz für die Champions League mehr erreichen.

Nächste Jahr spielen wieder vier deutsche Mannschaften um den begehrten Henkelpott. Quelle: IMAGO / Revierfoto

Trotz des Erreichens eines Europacup-Endspiels des SC Freiburg erhält die Fußball-Bundesliga keinen weiteren Champions-League-Platz über das UEFA-Ranking.

Denn durch den 1:0-Sieg von Rayo Vallecano bei Racing Straßburg und dem Einzug ins Finale der Conference League kann Deutschland den knappen Rückstand auf Spanien nicht mehr einholen. Daran würde auch ein Freiburger Endspiel-Erfolg im Europa-League-Finale in Istanbul nichts mehr ändern.

Die Champions-League-Saison des FC Bayern endet im Halbfinale gegen PSG. Im Rückspiel zeigt Paris eine defensiv überragende Leistung. Einige Schiedsrichter-Entscheidungen sorgen für Unmut. 06.05.2026 | 2:59 min

Freiburg kann die Königsklasse noch erreichen

Die Spanier kommen diese Saison im UEFA-Koeffizienten auf 22,093 Punkte, Deutschland steigerte sich auf nun 21,785 Zähler. Dieser ergibt sich aus der Anzahl der Teilnehmer pro Land und deren Erfolge. Sollte Freiburg das Finale gewinnen, könnte die Bundesliga noch auf 22,071 Zähler kommen. Unangefochtener Spitzenreiter ist England.

Die Nationen auf den ersten beiden Plätzen bekommen einen zusätzlichen Startplatz in der Champions League. Die Premier League hatte sich bereits zuvor einen davon gesichert.

Zumindest für Freiburg bietet sich aber noch die Chance auf die Champions League. Gewinnen die Breisgauer das Finale der Europa League, sind sie automatisch für die Königsklasse qualifiziert.

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

Sport : Champions League - 2025/26 Immer mittwochs ab 23 Uhr: Die wichtigsten Spiele der Champions League streamen.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: DPA