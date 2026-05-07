Die deutschen Tischtennis-Frauen stehen im Halbfinale und haben Bronze bereits sicher. Entscheidende Spielerin war einmal mehr Sabine Winter.

Führte die DTTB-Frauen mit zwei Siegen ins Halbfinale: Sabine Winter Quelle: imago images | Schreyer

Deutschlands Tischtennis-Spielerinnen haben bei der Team-Weltmeisterschaft in London eine Medaille sicher. Sabine Winter, Han Ying und Annett Kaufmann gewannen im Viertelfinale mit 3:1 gegen Hongkong.

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Die Weltranglisten-Neunte Winter holte dabei zwei Punkte. Die 43-jährige Han wehrte bei ihrem Sieg drei Matchbälle ab. Am Samstag spielt das Team von Bundestrainerin Tamara Boros gegen Japan oder die Ukraine um den Einzug in das WM-Finale.

Spannung in den ersten Matches

Gerade die ersten beiden Matches waren dabei extrem spannend. Sabine Winter lag in ihrem ersten Einzel gegen die Top-Spielerin Hongkongs, Doo Hoi Kem, schon mit 0:2-Sätzen zurück.

Doch eine taktische Anpassung ihrerseits, sie spielte ihre Eröffnungsbälle nun mit weniger Tempo und mehr Rotation, ermöglichte Winter, die Kontrolle über die Partie zu übernehmen. Sie gewann noch mit 3:2.

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Auch die 43 Jahre alte Han Ying musste in ihrem Spiel über die volle Distanz gehen. Mit Ng Wing Lam lieferte sie sich einen offenen Schlagabtausch, den sie im Entscheidungssatz mit 15:13 denkbar knapp für sich entscheiden konnte. Die Niederlage Annett Kaufmanns ließ dann erneut Sabine Winter mit einem klaren 3:0-Erfolg in Vergessenheit geraten.

Bronze schon sicher

Anders als die lange Zeit so erfolgreichen Männer hatten die deutschen Frauen seit 2000 bislang nur zwei WM-Medaillen geholt: 2010 in Moskau und 2022 in Chengdu jeweils Bronze. Bei großen Tischtennis-Turnieren wird der dritte Platz nicht extra ausgespielt, weshalb beide Halbfinal-Verlierer eine Bronzemedaille erhalten.

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Quelle: dpa, ZDF