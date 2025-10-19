Unbesiegbar bei der Team-EM:Deutsche Tischtennis-Frauen holen Rekordtitel

  3. Merkliste
Deutsche Tischtennis-Frauen holen Team-EM-Rekordtitel

von Felix Tusche

Die deutsche Damen-Nationalmannschaft am 19. Oktober 2025 bejubelt das gewonnene Finale der

Die deutschen Frauen haben zum zehnten Mal die Tischtennis-Team-EM gewonnen. Annett Kaufmann, Sabine Winter und Nina Mittelham besiegten im Endspiel Rumänien klar mit 3:0.

Quelle: Reuters

